Reti idriche
Reti idriche
Territorio

Peggiora la crisi idrica, Aqp riduce ancora la pressione nella rete

Meno acqua da sorgenti e minori scorte negli invasi: si corre ai ripari

Puglia - mercoledì 15 ottobre 2025 19.05
Da lunedì 20 ottobre Acquedotto Puglia è costretta a nuove riduzioni di pressione sull'intera rete, per risparmiare acqua e guadagnare tempo, a causa della grave crisi idrica. Per Aqp si tratta della "più grave crisi climatica dall'inizio del millennio: precipitazioni scarse sulle fonti extraregionali che la dissetano, temperature oltre la media e poca acqua a disposizione per tutti noi".

Le sorgenti offrono oggi il 28% in meno di acqua rispetto alla media decennale, mentre gli invasi registrano un calo del 61%. A incidere ulteriormente sono i prelievi condivisi con Campania e Basilicata per usi agricoli e industriali, oltre a quelli potabili. C'è sempre meno acqua a disposizione dei cittadini. E l'Autorità di bacino dell'Appennino meridionale ha portato la severità idrica al livello massimo per il servizio potabile in Puglia.

"È una crisi lunga e profonda - ha spiegato Acqurdotto Pugliese - iniziata nel 2024 e destinata a protrarsi fino al 2026, oltre il consueto ciclo biennale. Le misure adottate (innovazioni sul sistema e riduzioni di pressione attive da ottobre 2024) finora ne hanno attenuato gli effetti, ma le previsioni restano critiche: se le condizioni non cambieranno, l'acqua basterà solo fino a gennaio 2026". Quindi l'appello rivolto ai cittadini: "per affrontare questa sfida serve l'impegno di tutti: contenere i consumi e dotarsi di un'autoclave sono gesti fondamentali per garantire continuità e sicurezza". Oltre alla riduzione dei consumi, Acquedotto Pugliese suggerisce di rinnovare gli impianti.

Infatti spiega: "Razionalizzare i consumi, riducendo il più possibile gli sprechi, e installare un sistema di autoclave, sono le migliori soluzioni che Acquedotto Pugliese consiglia di adottare sin da subito: più acqua ognuno di noi risparmierà ogni giorno, più ne rimarrà a disposizione di tutti per il domani; installare inoltre un impianto idoneo di accumulo e spinta, posizionato al piano terra, consente a chi abita ai piani alti di garantirsi acqua potabile anche in casi di pressione idrica ridotta".
  • Acqua
  • Acquedotto Pugliese
Altri contenuti a tema
Opere idriche e fognarie, iniziati i lavori nella zona industriale La città Opere idriche e fognarie, iniziati i lavori nella zona industriale Per un completamento nella parte sud
Tributo di bonifica, non riesce il tentativo di sospendere pagamenti Politica Tributo di bonifica, non riesce il tentativo di sospendere pagamenti In Consiglio regionale bocciata una proposta
Lavori nel centro storico, programmata un'interruzione idrica La città Lavori nel centro storico, programmata un'interruzione idrica L'1 luglio sospensione di otto ore
"Siamo in riserva": Acquedotto invita a ridurre consumi di acqua "Siamo in riserva": Acquedotto invita a ridurre consumi di acqua Per la crisi idrica in atto
Programmata un'interruzione idrica nella zona del centro La città Programmata un'interruzione idrica nella zona del centro Possibili disagi il 14 aprile
Area industriale, una parte ancora senza acqua e fogna Palazzo di città Area industriale, una parte ancora senza acqua e fogna In corso la conferenza di servizi per i pareri
Meno acqua nelle dighe, polemiche tra Regioni Basilicata e Puglia Meno acqua nelle dighe, polemiche tra Regioni Basilicata e Puglia Tira-e-molla sulle disponibilità idriche
Crisi idrica: il problema si acuisce Crisi idrica: il problema si acuisce Puglia dipende molto da Basilicata e presenta opere incompiute
Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla
17 ottobre 2025 Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla
Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura
17 ottobre 2025 Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura
Censimento delle abitazioni e della popolazione: iniziate le operazioni
16 ottobre 2025 Censimento delle abitazioni e della popolazione: iniziate le operazioni
Nuova fase del programma Città amica dell'autismo, è importante aderire
16 ottobre 2025 Nuova fase del programma Città amica dell'autismo, è importante aderire
Un progetto universitario per Campo 65
16 ottobre 2025 Un progetto universitario per Campo 65
Allerta meteo per pioggia
15 ottobre 2025 Allerta meteo per pioggia
Venerdì sciopero nazionale, previsti disagi nei servizi igiene urbana
15 ottobre 2025 Venerdì sciopero nazionale, previsti disagi nei servizi igiene urbana
Tv: Mirko Lorusso sugli schermi Rai, il personaggio piace al pubblico
14 ottobre 2025 Tv: Mirko Lorusso sugli schermi Rai, il personaggio piace al pubblico
Rifiuti: stabilita la data di apertura dei due CCR
14 ottobre 2025 Rifiuti: stabilita la data di apertura dei due CCR
Soccer Altamura vincente in trasferta a Cagliari
14 ottobre 2025 Soccer Altamura vincente in trasferta a Cagliari
Sostegno a persone con disabilità gravissima
13 ottobre 2025 Sostegno a persone con disabilità gravissima
Una domenica in bici in piazza Stazione
13 ottobre 2025 Una domenica in bici in piazza Stazione
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito pu� essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.