Lavori nel corso, 16 dicembre sospesa erogazione dell'acqua

Comunicato AQPAcquedotto Pugliese sta effettuando interventi funzionali all'esecuzione dei lavori previsti nel Progetto del Comune di Altamura "PNRR M5C2-I2.1 Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della pavimentazione e relativi sottoservizi di Corso Federico II di Svevia e Piazze annesse". Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria della condotta di alimentazione primaria alla rete idrica a servizio dell'abitato.Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica ilnel Comune di Altamura, nel perimetro individuato dalle seguenti vie: via Vittorio Veneto, via dei Mille, piazza Zanardelli, via XX Settembre, corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, piazza Unità d'Italia. La sospensione avrà la durata diDisagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.