Si rompe condotta idrica rurale, problemi a Gravina e Altamura

La rottura di una condotta idrica rurale sta provocando problemi a Gravina e Altamura. Il problema è stato segnalato da Coldiretti Puglia che scrive: "Centinaia di metri cubi d'acqua stanno inondando le campagne a Gravina, a causa di una perdita enorme per la rottura di una condotta dell'acquedotto rurale di competenza del consorzio di bonifica Terra d'Apulia che porta l'acqua anche ad Altamura, un fiume d'acqua in fumo e ingenti danni ai campi proprio in periodo di semina".Viene segnalata la falla nella condotta in Contrada Maricello a Gravina, nel Parco dell'Alta Muria a ridosso del Bosco Lamacasarda, per cui "è necessario l'immediato intervento di ripristino, con la richiesta di un incontro urgente al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per definire con chiarezza i tempi e i modi con cui saranno avviate l'attività e la gestione del nuovo Consorzio Unico, le sue dotazioni e il suo indebitamento".foto di archivio