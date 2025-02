Mercato settimanale non torna in tratto nuovo di via Manzoni

Nota stampa del ComuneNel pomeriggio di martedì, nel Palazzo di Città, si è tenuto un incontro con una delegazione degli operatori del mercato settimanale del sabato e i loro rappresentanti sindacali, per fare il punto della situazione, proseguendo quindi il dialogo e il confronto che non sono mai venuti meno.Il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore Tommaso Lorusso hanno ribadito l'attenzione e la sensibilità alle necessità lavorative dei commercianti ambulanti, da conciliare con le esigenze della città di Altamura. Facendo presente che ad Altamura non esiste un'area mercatale vera e propria, l'Amministrazione ha sottolineato che mai alcuna norma regionale è stata violata e che l'alternanza dei turni di lavoro è stata la conseguenza della riqualificazione in via Manzoni. Ovviamente, l'area appena interessata dal miglioramento urbano non potrà essere nuovamente occupata per il mercato settimanale.L'Amministrazione ha proposto altre sedi per localizzare il mercato ma non sono state prese in considerazione. Insieme agli operatori e ai sindacati di rappresentanza, martedì si terrà un ulteriore incontro in cui definire la collocazione in forma unitaria nell'area attuale, ribadendo l'esclusione del tratto di via Manzoni in cui sono stati realizzati interventi che hanno portato all'incremento delle superfici pedonali e pertanto non più utilizzabili per il mercato.