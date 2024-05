Poule scudetto: si torna in campo dopo la grande festa

domenica 12 maggio: Cavese-Altamura, riposa Trapani;

mercoledì 15 maggio: seconda gara del mini-girone (riposa la squadra che ha vinto il primo incontro o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima sfida in trasferta);

domenica 19 maggio: terza gara del mini-girone.

26 maggio/2 giugno: semifinali di andata e ritorno

9 giugno: finale gara unica

Sono stati tre giorni intensi di festeggiamenti per la promozione del Team Altamura in Lega Pro - serie C. Ma la stagione non è finita. Si torna in campo per la "poule" scudetto, il mini-torneo tra le nove prime classificate in serie D, tutte promosse in Lega Pro, per aggiudicarsi il titolo di campioni della lega dilettantistica. Scorrono ancora davanti agli occhi le immagini della festa, soprattutto il corteo nel bus scoperto di domenica e il raduno biancorosso nello stadio con una grande C di luci e fuochi d'artificio; intanto i tifosi si preparano già per un'altra emozionante domenica calcistica.Team Altamura (prima classificata del girone H) è inserito in un triangolare con Cavese e Trapani, rispettivamente vincitrici dei gironi G e I. Domenica, alle ore 16.00, il Team è ospite della Cavese. Sono a disposizione 500 biglietti per i sostenitori altamurani. A seguire, al D'Angelo il Team Altamura affronterà il Trapani che è la squadra da battere visto che è anche finalista della Coppa Italia di serie D e ha stravinto il proprio girone con ben 94 punti.Le nove squadre della poule scudetto sono divise in mini-gironi di tre. Quindi si tengono tre triangolari serrati, con tre partite in una settimana, in gare di sola andata.Il calendario:Passano il turno le tre squadre vincitrici dei tre gironi più la migliore seconda classificata:Le semifinali si svolgeranno con un doppio confronto andata e ritorno, mentre l'ultimo atto è programmato con una gara secca in campo neutro. In caso di parità, per entrambi i turni, sono previsti i supplementari e, per ulteriore parità, si deciderà ai calci di rigore.