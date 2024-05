Grano: in Puglia e in Basilicata produzione in calo quest'anno

L'altro ieri, nella Camera di commercio di Foggia, si sono tenuti i "Durum Days". Prima che inizi la raccolta, sono state elaborate delle previsioni da parte del Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria del Ministero dell'agricoltura.Secondo il Crea, nel 2024 in Italia saranno prodotte 3,5 milioni di tonnellate, con un decremento del 10-15% rispetto alla media di lungo periodo e un calo dell'8% su base annua. Ad incidere in maniera significativa sul calo produttivo, oltre alla riduzione della superficie coltivata e alle difficoltà legate alle tensioni internazionali, sono state le condizioni climatiche sfavorevoli, che hanno interessato principalmente l'areale meridionale di coltivazione.Sempre in base all'analisi del Crea, "". In tutto il resto delle regioni italiane, invece, le condizioni della coltura sono ottime e le stime produttive risultano molto buone. In queste aree l'unica incognita è legata all'andamento meteorologico delle prossime settimane, che potrebbe compromettere lo stato fitosanitario della coltura.Invece a livello mondiale, dopo il calo dello scorso anno, le produzioni di grano duro sono viste in ripresa, con aumenti nell'ordine del 10%, grazie alle maggiori produzioni di importanti paesi esportatori: Canada (+40%), Stati Uniti (+25%), Russia (+20%), Turchia (+5%).Per quanto riguarda i prezzi del prodotto nazionale: "si manterranno lontani dai picchi registrati nelle ultime campagne, pur restando a valori storicamente alti".