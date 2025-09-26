Prezzo del grano in calo, protesta al porto e su lungomare di Bari

Gli agricoltori della Coldiretti sono scesi in piazza a Bari per dire "basta ai trafficanti di grano" che schiacciano il prodotto nazionale sotto i costi di produzione, costringendo le imprese agricole a lavorare in perdita e spingendo sempre più sulle importazioni estere. Un grido partito da Bari, cuore del "Granaio d'Italia", dove sono a rischio di sopravvivenza oltre 38mila aziende cerealicole. Sul Lungomare di Bari si è riversato il popolo del grano oltre che dalla Puglia, anche dall'Abruzzo, dalla Basilicata, dalla Campania, dall'Emilia Romagna, dalle Marche e dal Molise, con manifestazioni simultanee anche a Palermo, Cagliari, Rovigo e Firenze, con la partecipazione complessiva in tutte le piazze di oltre 20mila agricoltori tra cartelli, cori e sacchi vuoti con il tricolore per denunciare un sistema che distrugge il reddito agricolo.La protesta arriva mentre il prezzo del grano duro è crollato al di sotto dei 28 euro al quintale, con un calo del 30% in un anno, tornando ai livelli pre-guerra in Ucraina, mentre i costi di produzione sono aumentati del 20% dal 2021. Un chilo di pasta oggi viaggia sui 2 euro, ma agli agricoltori vengono riconosciuti appena 28 centesimi al chilo di grano."Serve dare dignità agli agricoltori, rispettando la legge sulle pratiche sleali che vieta la vendita sotto i costi di produzione – ha dichiarato il presidente Ettore Prandini – e rivedere completamente il sistema delle borse merci locali che vanno superate con una CUN (commissione unica nazionale) per la formazione del prezzo. Non possiamo svendere il grano sotto i costi, vogliamo più controlli contro gli speculatori. E agli agricoltori diamo un'indicazione chiara: i contratti di filiera sono lo strumento di difesa del reddito"."Lottiamo contro i trafficanti di grano che vogliono uccidere la distintività e l'origine. L'Italia non produce tutto il grano che le serve perché viene pagato agli agricoltori cifre offensive, che nessuna impresa potrebbe sostenere – denuncia il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo –. Ma questa non è solo una battaglia per il prezzo: è una battaglia per la salute e per la sovranità alimentare. Non possiamo accettare che il grano italiano venga sottopagato e poi si faccia mangiare la pasta col grano canadese al glifosato. E dobbiamo investire su invasi e stoccaggi, per creare delle riserve strategiche. Tutelare gli agricoltori vuol dire tutelare i cittadini".Per affrontare la situazione Coldiretti propone un piano con sette richieste chiave, tutte mirate a difendere l'agricoltura italiana da speculazioni, concorrenza sleale e logiche di mercato che penalizzano chi produce cibo.La prima richiesta è l'istituzione immediata della Commissione Unica Nazionale (CUN) del grano duro, per superare le borse merci locali e fermare il meccanismo opaco che consente quotazioni artificialmente basse, spesso al di sotto dei reali costi sostenuti. Allo stesso tempo è necessario che Ismea pubblichi immediatamente i costi medi di produzione, in trasparenza e dando un riferimento certo per i controlli.