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Altamura Città amica dell'autismo: nuovi progetti

Dopo i corsi di formazione, l'iniziativa prosegue

Altamura - lunedì 15 giugno 2026 08.30 Comunicato Stampa
Con la consegna degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione, si è conclusa la seconda fase del programma "Altamura Città amica dell'autismo" con cui è stata creata una rete pubblica e privata che ha l'obiettivo di creare una reale inclusione delle persone in condizione autistica. L'Amministrazione comunale, l'associazione Autism Friendly Altamura e la ASL di Bari hanno promosso una campagna di informazione e sensibilizzazione, con corsi di formazione rivolti alle scuole, alle famiglie, al mondo del lavoro e dell'economia, al pubblico impiego e alla Polizia locale. Un'esperienza molto positiva, ispirata all'esempio di Trani; a sua volta la rete di Altamura, grazie alla collaborazione con il Cat di Acquaviva delle Fonti, sta facendo scuola perché anche altri Comuni la stanno proponendo.

Circa tre anni di attività finora svolte: si è fatta sintesi in un incontro nel salone della parrocchia di Santa Maria del Carmine, con la partecipazione di tutti coloro che hanno dato il proprio supporto e contributo. Tutti hanno espresso la volontà di proseguire sul cammino intrapreso, per rafforzare ulteriormente la rete. Un plauso all'iniziativa è stato rivolto dall'ufficio del Garante regionale per le persone con disabilità. Tanti tasselli che formano un mosaico sempre più grande. Infatti è stato anche presentato un progetto di biblioterapia "Ponti di parole: dai libri alla relazione", a cura di Autism Friendly Altamura, Cat di Acquaviva e Link Altamura da svolgersi in Agorateca. Inoltre Altanet ha realizzato una app in cui sono geolocalizzate le imprese aderenti al programma mentre l'azienda del trasporto pubblico Marino ha organizzato un corso di formazione per il proprio personale.

Superare le barriere è un obiettivo comune. A tal proposito, l'Amministrazione comunale si è complimentata con Filippo Cicirelli che si è laureato in Scienze della comunicazione. La vice sindaca Angela Miglionico, assessora alle politiche sociali, ha consegnato una targa sulla quale è riportato un messaggio di profondo orgoglio per un traguardo raggiunto con impegno, determinazione e straordinaria forza d'animo. Un successo che rappresenta un esempio di valore, inclusione e crescita per l'intera comunità cittadina.
IncontroTarga a Cicirelli
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