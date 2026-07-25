Uccio De Santis
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La città

Due serate di musica e comicità in piazza Duomo

Le disposizioni per il traffico e per l'accesso all'area

Altamura - sabato 25 luglio 2026 12.57
Stasera e domani, a partire dalle ore 21.00, in piazza Duomo si terranno gli spettacoli "Che voce" e "Che sera", a cura di Telenorba, con il sostegno dell'Amministrazione comunale - Assessorato al Turismo. Quella di stasera è dedicata ai giovani talenti mentre domani si esibiranno artisti comici, tra cui Uccio De Santis, il cantante Marco Armani e altri ospiti.

Per lo svolgimento della manifestazione, il Comando di Polizia locale ha impartito delle disposizioni riguardanti l'accesso all'area, la sosta, il transito dei veicoli. Per gli spettatori che arriveranno da altre città, sono state predisposte delle aree parcheggio (viale Della Pace, via Manzoni, via Mura Megalitiche e via Bari).

In centro è previsto:
• le aree interessate e quelle limitrofe alle manifestazioni saranno completamente inibite al transito ed alla sosta delle autovetture;
• per motivi di sicurezza, l'accesso nelle due aree adibite allo svolgimento delle manifestazioni sarà contingentato tramite varchi di accesso e di uscita, debitamente presidiati, in corso Federico II di Svevia e nelle altre vie che conducono alla piazza dove è stato allestito il palco.
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