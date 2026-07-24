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Calcio a 5

Soccer Altamura maschile: Grimaldi confermato allenatore

Rinnovata la fiducia

Altamura - venerdì 24 luglio 2026
La conferma di mister Grimaldi rappresenta un importante punto di partenza per la programmazione della nuova stagione. Società e allenatore condividono la volontà di dare continuità al progetto tecnico, valorizzando il lavoro svolto finora e ponendo le basi per affrontare con rinnovato entusiasmo le sfide che attendono la squadra.

Nei prossimi giorni la dirigenza sarà al lavoro per definire l'organico che prenderà parte al prossimo campionato, con l'obiettivo di consegnare al tecnico una rosa competitiva e in grado di recitare un ruolo da protagonista.

"Desidero innanzitutto ringraziare il presidente Carlo Benedetto e tutta la società per la fiducia che hanno deciso di rinnovarmi anche per questa stagione. Per me è motivo di grande orgoglio poter continuare questo percorso con la Soccer Altamura, una realtà che sento ormai come una famiglia. Siamo pronti per affrontare una nuova stagione, ed insieme alla società, stiamo puntellando una rosa, che già era competitiva lo scorso anno. Stiamo provando a confermare tutti e, nel possibile, provare a migliorare il roster per migliorare i risultati ottenuti in questi anni. Dopo averlo sfiorato lo scorso anno, proveremo a portare a casa un trofeo, ma il primo obiettivo è arrivare ad ottobre pronti fisicamente e con l'entusiasmo giusto."
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