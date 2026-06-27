Calcio a 5: Oratorio Fornaci porta Altamura in fasi nazionali

Si è conclusa con un risultato di grande prestigio la stagione dell'Oratorio Fornaci Anspi APS-ETS (presso parrocchia Sacro Cuore) nel Campionato CSI di calcio a 5. Grazie al percorso compiuto durante l'anno sportivo, la realtà altamurana ha conquistato la qualificazione alle fasi nazionali con due squadre, che hanno rappresentato la città negli appuntamenti disputati a Nova Siri e Pesaro. Un traguardo che ha premiato il lavoro svolto durante tutta la stagione e l'impegno di atleti, allenatori e società.Tra le protagoniste della stagione c'è stata la formazione Under 12, capace di costruire un percorso ricco di soddisfazioni. Dopo aver conquistato il titolo di campione provinciale CSI, i giovani atleti hanno chiuso al secondo posto la fase regionale, ottenendo così il pass per le finali nazionali CSI disputate a Nova Siri. Un'esperienza vissuta con entusiasmo e determinazione, culminata con un prestigioso 7° posto a livello nazionale, risultato che conferma la crescita del gruppo e il valore del lavoro svolto durante l'intera stagione.Ancora più straordinario il cammino dell'Under 16, protagonista di una stagione da incorniciare. Dopo aver conquistato il titolo provinciale, la squadra si è laureata anche campione regionale CSI, guadagnandosi l'accesso alle finali nazionali di Pesaro. Qui i ragazzi hanno confermato tutto il loro valore, chiudendo il torneo con uno splendido 3° posto nazionale, un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per l'intera società e per la città di Altamura.I risultati ottenuti nelle due categorie hanno permesso all'Oratorio Fornaci di chiudere la stagione con un bilancio di assoluto prestigio: due titoli provinciali CSI, un titolo regionale, due qualificazioni alle finali nazionali e uno storico terzo posto nazionale conquistato dall'Under 16.A rendere ancora più significativo questo percorso è un dato che racconta il valore del lavoro svolto dalla società altamurana. L'Oratorio Fornaci è infatti risultato il miglior Oratorio d'Italia alle finali nazionali CSI di calcio a 5. Le uniche realtà capaci di fare meglio nella classifica finale appartenevano infatti a società sportive affiliate alla FIGC, mentre nessun altro oratorio partecipante è riuscito a ottenere risultati superiori. Un riconoscimento che impreziosisce ulteriormente una stagione già ricca di soddisfazioni e conferma la qualità del progetto sportivo ed educativo portato avanti dall'Oratorio Fornaci.I traguardi raggiunti rappresentano motivo di orgoglio non solo per l'Oratorio Fornaci, ma anche per l'intera città di Altamura. Una stagione che resterà tra le più importanti nella storia della società e che conferma come impegno, passione e lavoro di squadra possano portare a risultati di prestigio anche sul palcoscenico nazionale.