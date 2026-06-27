Oratorio - Sacro Cuore
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Calcio a 5

Calcio a 5: Oratorio Fornaci porta Altamura in fasi nazionali

Due squadre qualificate agli appuntamenti di Nova Siri e Pesaro 

Altamura - sabato 27 giugno 2026 17.31
Si è conclusa con un risultato di grande prestigio la stagione dell'Oratorio Fornaci Anspi APS-ETS (presso parrocchia Sacro Cuore) nel Campionato CSI di calcio a 5. Grazie al percorso compiuto durante l'anno sportivo, la realtà altamurana ha conquistato la qualificazione alle fasi nazionali con due squadre, che hanno rappresentato la città negli appuntamenti disputati a Nova Siri e Pesaro. Un traguardo che ha premiato il lavoro svolto durante tutta la stagione e l'impegno di atleti, allenatori e società.

Tra le protagoniste della stagione c'è stata la formazione Under 12, capace di costruire un percorso ricco di soddisfazioni. Dopo aver conquistato il titolo di campione provinciale CSI, i giovani atleti hanno chiuso al secondo posto la fase regionale, ottenendo così il pass per le finali nazionali CSI disputate a Nova Siri. Un'esperienza vissuta con entusiasmo e determinazione, culminata con un prestigioso 7° posto a livello nazionale, risultato che conferma la crescita del gruppo e il valore del lavoro svolto durante l'intera stagione.

Ancora più straordinario il cammino dell'Under 16, protagonista di una stagione da incorniciare. Dopo aver conquistato il titolo provinciale, la squadra si è laureata anche campione regionale CSI, guadagnandosi l'accesso alle finali nazionali di Pesaro. Qui i ragazzi hanno confermato tutto il loro valore, chiudendo il torneo con uno splendido 3° posto nazionale, un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per l'intera società e per la città di Altamura.

I risultati ottenuti nelle due categorie hanno permesso all'Oratorio Fornaci di chiudere la stagione con un bilancio di assoluto prestigio: due titoli provinciali CSI, un titolo regionale, due qualificazioni alle finali nazionali e uno storico terzo posto nazionale conquistato dall'Under 16.
A rendere ancora più significativo questo percorso è un dato che racconta il valore del lavoro svolto dalla società altamurana. L'Oratorio Fornaci è infatti risultato il miglior Oratorio d'Italia alle finali nazionali CSI di calcio a 5. Le uniche realtà capaci di fare meglio nella classifica finale appartenevano infatti a società sportive affiliate alla FIGC, mentre nessun altro oratorio partecipante è riuscito a ottenere risultati superiori. Un riconoscimento che impreziosisce ulteriormente una stagione già ricca di soddisfazioni e conferma la qualità del progetto sportivo ed educativo portato avanti dall'Oratorio Fornaci.

I traguardi raggiunti rappresentano motivo di orgoglio non solo per l'Oratorio Fornaci, ma anche per l'intera città di Altamura. Una stagione che resterà tra le più importanti nella storia della società e che conferma come impegno, passione e lavoro di squadra possano portare a risultati di prestigio anche sul palcoscenico nazionale.
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