Terzo anno in C, i movimenti di mercato dell'Altamura

Dopo aver definito gran parte dell'assetto dirigenziale e tecnico, l'Altamura ha iniziato a muoversi concretamente anche sul mercato. In attesa dell'ufficialità dicome nuovo allenatore, chiamato a raccogliere l'eredità di Devis Mangia, il direttore sportivoha già messo a segno i primi colpi in vista della stagione 2026/27. I biancorossi iniziano così a prendere forma, con l'obiettivo di dare continuità all'ottimo campionato disputato lo scorso anno.I primi movimenti del mercato biancorosso riguardano tutti i reparti del campo. Tra i pali l'Altamura è pronto ad affidarsi all'esperienza del 34enne, portiere in arrivo dal Foggia, chiamato a garantire affidabilità dopo l'infortunio che terrà lontano dai campi Alastra. Per l'estremo difensore bergamasco si tratterebbe dell'ennesima tappa di una lunga carriera tra Serie B e Serie C, maturata con le maglie, tra le altre, di Lecce, Ascoli, Empoli e Ancona.Non solo esperienza, ma anche uno sguardo al futuro. Il direttore sportivo Matteo Lauriola ha infatti chiuso anche gli arrivi di due giovani classe 2005: il terzino, reduce dall'esperienza con il Sant'Angelo, e il centrocampista lituano, proveniente dal Siracusa e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Due profili di prospettiva che puntano a ritagliarsi uno spazio importante nella nuova Altamura guidata, salvo sorprese, da Ledian Memushaj.Il mercato dell'Altamura prosegue anche nel reparto arretrato, dove la società ha deciso di puntare su un mix di gioventù e prospettiva. Tra i nuovi volti c'è, difensore centrale classe 2006 cresciuto nel settore giovanile del Lecce, considerato uno dei profili più interessanti della sua categoria. Sempre per la difesa è ormai in dirittura d'arrivo, centrale classe 2004 di proprietà del Genoa, reduce da una stagione positiva con la maglia del Pineto, con cui ha collezionato 19 presenze in Serie C.Sul fronte delle conferme, invece, l'Altamura ha esercitato il diritto di riscatto perdalla Casertana. L'esterno classe 2004, arrivato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione, ha convinto società e staff tecnico grazie alle prestazioni offerte in maglia biancorossa, guadagnandosi così la permanenza a titolo definitivo e diventando uno dei punti fermi da cui ripartire in vista del nuovo campionato.Le attenzioni della dirigenza biancorossa sono rivolte anche al reparto offensivo, dove nelle ultime ore si è acceso l'asse di mercato con il Barletta. Il nome più caldo è quello di, attaccante classe 1993 e tra i protagonisti delle ultime stagioni del club biancorosso. L'Altamura ha già presentato la propria offerta e il giocatore è atteso in città nelle prossime ore per definire gli ultimi dettagli e apporre la firma sul contratto.Ma il mercato potrebbe non fermarsi qui. Il direttore sportivo Matteo Lauriola segue con attenzione anche, altro attaccante del Barletta, con l'obiettivo di provare a chiudere un doppio colpo che andrebbe a rafforzare ulteriormente il reparto avanzato a disposizione del futuro tecnico Ledian Memushaj.Il mercato dell'Altamura è dunque entrato nel vivo e nelle prossime ore sono attese ulteriori novità. Molte operazioni sono ormai in fase avanzata, ma per la fumata bianca definitiva bisognerà attendere le ufficialità della società biancorossa. Seguiranno aggiornamenti sui prossimi movimenti che definiranno sempre di più la rosa in vista della stagione 2026/27.