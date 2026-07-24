Volley
Volley A2: Altamura vuole essere protagonista
Le ultime novità in casa PanBiscò, tra mercato e calendari
Altamura - venerdì 24 luglio 2026 17.00
Partirà nel primo fine settimana di ottobre (3-4 ottobre) il campionato di serie A2 femminile di pallavolo. Ai nastri di partenza per il secondo anno la PanBiscò Leonessa Altamura che nella prima stagione, da neopromossa, ha sfiorato i play-off promozione ed ha superato con sicurezza e tranquillità la pool salvezza centrando l'obiettivo della permanenza.
La formazione della PanBiscò Altamura per la prossima stagione, in attesa di ulteriori novità di mercato (in grassetto le nuove arrivate): Alessia Arciprete (S), Alice Cacciatore (S), Nicole Mastrangelo (S), Eva Svobodová (S), Valeria Caracuta (P), Ester Serafini (P), Francesca Evola (C), Ashley Adubea (O), Dezirett Madan Rosales (O), Lea Orlandi (C), Alessia Puliero (C), Giulia Biagini (L), Noemi D'Onofrio (L), Matteo Dell'Anna (All.)
A differenza della scorsa stagione, quest'anno la A2 è a girone unico (composto da 17 squadre) e non più a due gironi. Tre le pugliesi: Altamura, Fasano e Melendugno.
Elenco delle partecipanti:
Leggi anche: le notizie di mercato
La formazione della PanBiscò Altamura per la prossima stagione, in attesa di ulteriori novità di mercato (in grassetto le nuove arrivate): Alessia Arciprete (S), Alice Cacciatore (S), Nicole Mastrangelo (S), Eva Svobodová (S), Valeria Caracuta (P), Ester Serafini (P), Francesca Evola (C), Ashley Adubea (O), Dezirett Madan Rosales (O), Lea Orlandi (C), Alessia Puliero (C), Giulia Biagini (L), Noemi D'Onofrio (L), Matteo Dell'Anna (All.)
A differenza della scorsa stagione, quest'anno la A2 è a girone unico (composto da 17 squadre) e non più a due gironi. Tre le pugliesi: Altamura, Fasano e Melendugno.
Elenco delle partecipanti:
- Akademia Sant'Anna (ME)
- Altino Volley (CH)
- Black Angels Perugia Volley (PG)
- Clai Imola Volley (BO)
- Dragons Volleyball Offanengo (CR) richiedente titolo da Volley Offanengo
- Futura Volley Giovani (VA)
- Leonessa Volley Altamura (BA)
- Marsala Volley (TP)
- Olio Pantaleo Volley Fasano (BR)
- Pallavolo Pinerolo (TO)
- Pallavolo Vallecamonica Sebino (BG)
- Roma Volley Club (RM) richiedente titolo da Roma Volley
- Trentino Volley (TN)
- Volleyball Casalmaggiore (CR)
- Volley Fratte (PD) (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari)
- Volley Melendugno (LE)
- A completare l'elenco della Serie A2, confermata la partecipazione del Club Italia che è il vivaio giovanile della Lega.
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