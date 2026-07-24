Volley A2: Altamura vuole essere protagonista

Akademia Sant'Anna (ME)

Altino Volley (CH)

Black Angels Perugia Volley (PG)

Clai Imola Volley (BO)

Dragons Volleyball Offanengo (CR) richiedente titolo da Volley Offanengo

Futura Volley Giovani (VA)

Leonessa Volley Altamura (BA)

Marsala Volley (TP)

Olio Pantaleo Volley Fasano (BR)

Pallavolo Pinerolo (TO)

Pallavolo Vallecamonica Sebino (BG)

Roma Volley Club (RM) richiedente titolo da Roma Volley

Trentino Volley (TN)

Volleyball Casalmaggiore (CR)

Volley Fratte (PD) (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari)

Volley Melendugno (LE)

A completare l'elenco della Serie A2, confermata la partecipazione del Club Italia che è il vivaio giovanile della Lega.

Partirà nel primo fine settimana di ottobre (3-4 ottobre) il campionato di serie A2 femminile di pallavolo. Ai nastri di partenza per il secondo anno la PanBiscò Leonessa Altamura che nella prima stagione, da neopromossa, ha sfiorato i play-off promozione ed ha superato con sicurezza e tranquillità la pool salvezza centrando l'obiettivo della permanenza.La formazione della PanBiscò Altamura per la prossima stagione, in attesa di ulteriori novità di mercato (in grassetto le nuove arrivate): Alessia Arciprete (S),, Valeria Caracuta (P), Ester Serafini (P), Francesca Evola (C),, Alessia Puliero (C), Giulia Biagini (L), Noemi D'Onofrio (L), Matteo Dell'Anna (All.)A differenza della scorsa stagione, quest'anno la A2 è a girone unico (composto da 17 squadre) e non più a due gironi. Tre le pugliesi: Altamura, Fasano e Melendugno.Elenco delle partecipanti:Il campionato comprende 6 turni infrasettimanali e terminerà il 10 e l'11 aprile. Ci saranno 2 promozioni dirette in A1 e un'altra promozione tramite i play-off a cui accedono le classificate dal 2° al 9° posto. Sono previste 4 retrocessioni in A3: questa è una novità, nei calendari è stata inserita una terza fascia nazionale di campionati.