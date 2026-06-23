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Volley A2: tre nuovi arrivi ad Altamura

Prende forma la PanBiscò Leonessa per la nuova stagione

Altamura - martedì 23 giugno 2026 21.58
Prende forma la PanBiscò Leonessa per la 2026-2027 che sarà guidata ancora da Matteo Dell'Anna e dal secondo allenatore Claudio Marchisio. Tra conferme e nuove arrivi, queste sono le notizie finora ufficiali sulla nuova Altamura: Alessia Arciprete (S), Valeria Caracuta (P), Ester Serafini (P), Francesca Evola (C), Lea Orlandi (O), Alessia Puliero (C), Giulia Biagini (L), Noemi D'Onofrio (L). Matteo Dell'Anna (All.). Chiaramente la campagna acquisti è ancora in corso e ci saranno altre novità.

Oltre alle confermate, vestiranno la maglio bianco-arancio:
Eva Svobodová, schiacciatrice della Repubblica Ceca di 29 anni, proveniente dal campionato francese e in queste settimane impegnata nella Volleyball Nations League (VNL) con la maglia della nazionale ceca. Nelle ultime quattro stagioni ha giocato in Francia, con un'ultima stagione con una prestazione individuale da record. Con la maglia del Bordeaux, in Ligue A, si è laureata top scorer assoluta del campionato vincendo la classifica dei realizzatori con ben 502 punti messi a segno.

Lea Orlandi, schiacciatrice veneziana classe 2006, proveniente da una stagione trionfale in Lombardia, nella Valsabbina Millenium Brescia che ha conquistato la promozione in Serie A1 attraverso la vittoria dei play-off. Chiamata in causa nei momenti chiave, la giocatrice veneta ha stupito tutti per maturità e solidità, ritagliandosi spazi fondamentali e facendosi trovare sempre pronta a dare un contributo decisivo alla compagine lombarda. Orlandi vanta già 2 Promozioni in Serie A1, oltre a quella recente con Brescia, ha conquistato il massimo campionato anche con la maglia di Macerata; 2 Scudetti Under 18, cuciti sul petto durante la sua trafila nel settore giovanile d'eccellenza dell'Imoco Conegliano.

Alice Cacciatore, proveniente dal vivaio d'eccellenza della Savino Del Bene Scandicci, Serie A1. Classe 2006, di origini toscane, Alice Cacciatore è reduce da un'ottima stagione in Serie B1, dove ha rivestito un ruolo da protagonista del progetto giovanile del club fiorentino. Nonostante la giovane età, la nuova Leonessa vanta già un curriculum di rispetto, avendo contribuito in modo determinante, nelle stagioni passate, alla storica promozione del club toscano dalla Serie B2 alla B1 con un roster totalmente under18.

Le prossime giocatrici della Leonessa si sono dette felici del loro nuovo approdo agonistico e pronte a impegnarsi per un campionato entusiasmante.
  • Leonessa Volley Altamura
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