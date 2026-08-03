Grande caldo, giorni da bollino rosso

Le ondate di calore si registrano quando si verificano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, particolarmente per le persone più fragili.Rilevazione BARIIl 3, 4 e 5 agosto è previsto il livello 3 (rosso) che indica: "Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi. Allerta dei servizi sanitari e sociali". Tale situazione potrebbe persistere anche nei giorni successivi.Come di consueto, la Protezione civile raccomanda di osservare i consigli del Ministero della salute - campagna Proteggiamoci dal caldo (in allega