Caldo - foto Ministero Salute
Caldo - foto Ministero Salute
Meteo

Grande caldo, giorni da bollino rosso

Fare attenzione soprattutto alle persone più fragili

Altamura - lunedì 3 agosto 2026 17.56
Le ondate di calore si registrano quando si verificano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, particolarmente per le persone più fragili.

Rilevazione BARI
Il 3, 4 e 5 agosto è previsto il livello 3 (rosso) che indica: "Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi. Allerta dei servizi sanitari e sociali". Tale situazione potrebbe persistere anche nei giorni successivi.
Come di consueto, la Protezione civile raccomanda di osservare i consigli del Ministero della salute - campagna Proteggiamoci dal caldo (in allega
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