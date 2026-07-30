Foto Altamura SS
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Calcio

L'Altamura conosce il suo destino: definiti girone e calendario di Serie C

Debutto davanti ai propri tifosi: al D’Angelo ospite il Monopoli

Altamura - giovedì 30 luglio 2026 15.34
Adesso è tutto definito. Con l'ufficializzazione della composizione del Girone C e del calendario della Serie C 2026/27, l'Altamura conosce finalmente il percorso che lo attenderà nella sua terza stagione consecutiva tra i professionisti. Un'annata che si preannuncia ancora una volta ricca di sfide e che vedrà l'Altamura chiamato a confermare quanto di buono fatto nella passata stagione.

Come di consueto, l'Altamura sarà protagonista nel Girone C di Serie C, un raggruppamento che si conferma tra i più competitivi dell'intera categoria. I biancorossi affronteranno Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Inter U23, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese e Sorrento, in un campionato che metterà di fronte piazze storiche, derby molto sentiti e società ambiziose, pronte a contendersi i vertici della classifica.

Di seguito, invece, ecco il calendario con le partite dei biancorossi:
• 1ª Giornata: Altamura - Monopoli (Andata: 23 Agosto 2026 | Ritorno: 3 Gennaio 2027)
• 2ª Giornata: Inter U23 - Altamura (Andata: 30 Agosto 2026 | Ritorno: 10 Gennaio 2027)
• 3ª Giornata: Altamura - Savoia (Andata: 6 Settembre 2026 | Ritorno: 17 Gennaio 2027)
• 4ª Giornata: Altamura - Bari (Andata: 13 Settembre 2026 | Ritorno: 24 Gennaio 2027)
• 5ª Giornata: Casertana - Altamura (Andata: 16 Settembre 2026 | Ritorno: 31 Gennaio 2027)
• 6ª Giornata: Altamura - Picerno (Andata: 20 Settembre 2026 | Ritorno: 7 Febbraio 2027)
• 7ª Giornata: Scafatese - Altamura (Andata: 27 Settembre 2026 | Ritorno: 10 Febbraio 2027)
• 8ª Giornata: Audace Cerignola - Altamura (Andata: 4 Ottobre 2026 | Ritorno: 14 Febbraio 2027)
• 9ª Giornata: Altamura - Catania (Andata: 11 Ottobre 2026 | Ritorno: 21 Febbraio 2027)
• 10ª Giornata: Cosenza - Altamura (Andata: 18 Ottobre 2026 | Ritorno: 28 Febbraio 2027)
• 11ª Giornata: Altamura - Potenza (Andata: 25 Ottobre 2026 | Ritorno: 3 Marzo 2027)
• 12ª Giornata: Sorrento - Altamura (Andata: 1 Novembre 2026 | Ritorno: 7 Marzo 2027)
• 13ª Giornata: Altamura - Cavese (Andata: 8 Novembre 2026 | Ritorno: 14 Marzo 2027)
• 14ª Giornata: Barletta - Altamura (Andata: 15 Novembre 2026 | Ritorno: 21 Marzo 2027)
• 15ª Giornata: Altamura - Casarano (Andata: 22 Novembre 2026 | Ritorno: 27 Marzo 2027)
• 16ª Giornata: Giugliano - Altamura (Andata: 29 Novembre 2026 | Ritorno: 4 Aprile 2027)
• 17ª Giornata: Altamura - Crotone (Andata: 6 Dicembre 2026 | Ritorno: 11 Aprile 2027)
• 18ª Giornata: Foggia - Altamura (Andata: 13 Dicembre 2026 | Ritorno: 18 Aprile 2027)
• 19ª Giornata: Altamura - Salernitana (Andata: 20 Dicembre 2026 | Ritorno: 25 Aprile 2027)

Con il Girone C definito e il calendario ormai ufficializzato, l'attesa lascia finalmente spazio al campo. L'Altamura è pronto a iniziare una nuova stagione tra i professionisti, con l'obiettivo di confermarsi protagonista e regalare nuove soddisfazioni ai propri tifosi.
L'appuntamento più vicino è fissato per giovedì 30 luglio, quando alle ore 20.00, allo stadio "Tonino D'Angelo", si terrà la presentazione ufficiale della squadra e dello staff tecnico che affronteranno il campionato di Serie C 2026/2027. La società invita tutta la cittadinanza e i tifosi biancorossi a prendere parte all'evento per dare il primo caloroso abbraccio ai protagonisti della nuova stagione.
Calendario
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