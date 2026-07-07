L’Altamura guarda alla Croazia: chiuso il doppio colpo

Il mercato dell'Altamura continua a muoversi con decisione. Dopo i primi innesti già definiti nelle scorse settimane, il direttore sportivo Matteo Lauriola guarda ancora una volta ai giovani di prospettiva e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, avrebbe chiuso un doppio colpo proveniente dalla Croazia. Due profili interessanti che andrebbero ad arricchire la rosa a disposizione di Ledian Memushaj in vista della nuova stagione.Il primo volto nuovo risponde al nome di Roko Tudor, difensore classe 2006 e figlio d'arte di Igor Tudor, ex calciatore e attuale allenatore con un importante passato alla Juventus. Il giovane croato arriva dall'Hugopolje, formazione della Serie B croata, dove nell'ultima stagione ha collezionato 18 presenze. Un profilo giovane ma già abituato al calcio dei grandi, sul quale l'Altamura ha deciso di puntare per rafforzare il reparto arretrato con qualità e prospettiva.Il secondo innesto individuato dalla dirigenza biancorossa è Marin Calusic, centrocampista croato di 20 anni, reduce dall'esperienza nel campionato di Serie B slovacca. Anche in questo caso l'Altamura ha scelto di puntare su un profilo giovane e di prospettiva, con l'obiettivo di valorizzarne le qualità all'interno del progetto tecnico guidato da Ledian Memushaj.Un'operazione che conferma la linea tracciata dal direttore sportivo Matteo Lauriola, sempre più orientata verso calciatori dal grande potenziale di crescita. Il mercato dell'Altamura continua quindi a prendere forma e nonostante si trattino di operazioni ormai definite, per la conferma definitiva bisognerà attendere le ufficialità del club biancorosso, attese nei prossimi giorni.