Marin Calusic
Marin Calusic
Calcio

L’Altamura guarda alla Croazia: chiuso il doppio colpo

Due giocatori pronti a vestire il biancorosso

Altamura - martedì 7 luglio 2026 18.18
Esclusiva
Il mercato dell'Altamura continua a muoversi con decisione. Dopo i primi innesti già definiti nelle scorse settimane, il direttore sportivo Matteo Lauriola guarda ancora una volta ai giovani di prospettiva e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, avrebbe chiuso un doppio colpo proveniente dalla Croazia. Due profili interessanti che andrebbero ad arricchire la rosa a disposizione di Ledian Memushaj in vista della nuova stagione.

Il primo volto nuovo risponde al nome di Roko Tudor, difensore classe 2006 e figlio d'arte di Igor Tudor, ex calciatore e attuale allenatore con un importante passato alla Juventus. Il giovane croato arriva dall'Hugopolje, formazione della Serie B croata, dove nell'ultima stagione ha collezionato 18 presenze. Un profilo giovane ma già abituato al calcio dei grandi, sul quale l'Altamura ha deciso di puntare per rafforzare il reparto arretrato con qualità e prospettiva.

Il secondo innesto individuato dalla dirigenza biancorossa è Marin Calusic, centrocampista croato di 20 anni, reduce dall'esperienza nel campionato di Serie B slovacca. Anche in questo caso l'Altamura ha scelto di puntare su un profilo giovane e di prospettiva, con l'obiettivo di valorizzarne le qualità all'interno del progetto tecnico guidato da Ledian Memushaj.

Un'operazione che conferma la linea tracciata dal direttore sportivo Matteo Lauriola, sempre più orientata verso calciatori dal grande potenziale di crescita. Il mercato dell'Altamura continua quindi a prendere forma e nonostante si trattino di operazioni ormai definite, per la conferma definitiva bisognerà attendere le ufficialità del club biancorosso, attese nei prossimi giorni.
  • Altamura ss
Altri contenuti a tema
Terzo anno in C, i movimenti di mercato dell'Altamura Terzo anno in C, i movimenti di mercato dell'Altamura Il ds Lauriola inizia a costruire la rosa per la stagione 26/27
Rottamazione dei bolli auto, un altro passo avanti
7 luglio 2026 Rottamazione dei bolli auto, un altro passo avanti
Salvataggio in mare, premiato Daniele Lorusso
6 luglio 2026 Salvataggio in mare, premiato Daniele Lorusso
Sanità: per la Regione le liste di attesa si sono ridotte
6 luglio 2026 Sanità: per la Regione le liste di attesa si sono ridotte
In piazza Duomo giochi per tutti, senza cellulari
5 luglio 2026 In piazza Duomo giochi per tutti, senza cellulari
Assalto bancomat a Bernalda, posti di blocco ad Altamura
4 luglio 2026 Assalto bancomat a Bernalda, posti di blocco ad Altamura
Auto contro lampione, due feriti
4 luglio 2026 Auto contro lampione, due feriti
Natuzzi: da oggi chiusura stabilimenti, protestano operai
3 luglio 2026 Natuzzi: da oggi chiusura stabilimenti, protestano operai
In Puglia aumentano imprenditori albanesi, record ad Altamura
3 luglio 2026 In Puglia aumentano imprenditori albanesi, record ad Altamura
Allerta meteo per oggi e domani
2 luglio 2026 Allerta meteo per oggi e domani
La Barberia Perrulli conquista il Barber Challenge 2026
2 luglio 2026 La Barberia Perrulli conquista il Barber Challenge 2026
Esplosione al bancomat, furto fallisce
2 luglio 2026 Esplosione al bancomat, furto fallisce
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
2 luglio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.