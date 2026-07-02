Barberia Perrulli
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La Barberia Perrulli conquista il Barber Challenge 2026

Altamura sul podio con Antonio, figlio d’arte

Altamura - giovedì 2 luglio 2026 10.23 Sponsorizzato
La Barberia Perrulli, sita in Via San Tommaso 26 (Altamura), trionfa al Barber Challenge 2026: Antonio è sul gradino più alto del podio!

Un lunedì indimenticabile per l'eccellenza della barberia altamurana. Il 29 giugno 2026, l'attesissimo contest Barber Challenge di Castellammare di Stabia ha visto sfilare i migliori talenti del settore, ma a sbaragliare la concorrenza e a conquistare il primo posto assoluto è stato un talento purissimo della nostra terra: Antonio Perrulli.

Figlio d'arte del noto maestro Nino Perrulli, Antonio ha dimostrato che il talento è una questione di DNA, ma anche di tantissimo studio e precisione. Con una performance impeccabile, ha portato la Barberia Perrulli sul gradino più alto del podio, confermandosi come una delle realtà più brillanti e promettenti del panorama.
L'orgoglio di una tradizione che si rinnova.

Vincere un contest così competitivo è un traguardo straordinario, che unisce la freschezza delle nuove generazioni alla solidità di una grande tradizione familiare. Per la Barberia Perrulli questo primo posto non è solo un trofeo da esporre, ma la conferma che la passione trasmessa di padre in figlio continua a dare frutti straordinari.
I giovani talenti come Antonio rappresentano linfa vitale per l'intera categoria, dimostrando come l'artigianato e l'arte del grooming stiano crescendo e perfezionandosi anno dopo anno.

Altamura sul tetto del Barber Challenge
C'è immenso orgoglio nel vedere il nome di Altamura brillare in una competizione di questo calibro. Antonio ha portato in alto le sue radici, dimostrando che la dedizione e la maestria del nostro territorio non temono confronti.
Grandissimi complimenti ad Antonio e a papà Nino: il primo posto è tutto vostro, e il futuro della barberia è decisamente scritto!
6 fotoLa Barberia Perrulli conquista il Barber Challenge 2026
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