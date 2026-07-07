Camion ribaltato
Camion ribaltato
Cronaca

Si ribalta tir con solventi, chiuso un tratto su statale 96

Carreggiata in direzione sud. Si procede alla bonifica

Altamura - martedì 7 luglio 2026 19.10
Vanno avanti dalla tarda mattinata le operazioni di bonifica del materiale disperso dal tir che, nella tarda mattinata di oggi, a Modugno (zona industriale) si è ribaltato su un fianco, sulla carreggiata in direzione sud (Bari-Altamura).

Il nucleo specializzato in materie chimiche (NBCR) del Comando dei Vigili del Fuoco di Bari è impegnato nel controllo dell'area e nella messa in sicurezza delle taniche danneggiate contenenti ipoclorito di calce granulare e altri solventi trasportati dal mezzo.

Si attende inoltre l'arrivo di una ditta specializzata che provvederà al lavaggio della carreggiata e alla rimozione del camion incidentato.

La strada statale 96 resta al momento chiusa al traffico fino al completamento delle operazioni e al ripristino delle condizioni di sicurezza. Deviazione per i veicoli: obbligo uscita al km 115+700 per poi rientrare sull'asse principale al km 114+650.
  • Incidente stradale
  • Strada Statale 96
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