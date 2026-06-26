Statale 96 - Palo del Colle
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Territorio

Statale 96: entro luglio ripristino normalità

Per il restringimento in territorio di Palo del Colle

Altamura - mercoledì 24 giugno 2026 19.54
Il consigliere comunale di Gravina Mario Conca ha comunicato il restringimento della carreggiata sulla Strada Statale 96, in territorio di Palo del Colle, in direzione Bari, sarà rimosso entro il mese di luglio. Lo ha reso noto dopo aver ricevuto notizie dall'Anas. Il restringimento è in atto dopo un crollo, avvenuto l'1 aprile, che ha costretto l'Anas ad effettuare lavori di urgenza (per due giorni la strada era rimasta chiusa).

Nelle scorse settimane Conca aveva segnalato al Prefetto di Bari e ad Anas una "situazione di pericolo determinata dal protratto restringimento di carreggiata". "A seguito di quella iniziativa, e grazie all'interessamento della consigliera di amministrazione di Anas, Laura De Mola, che ringrazio per la disponibilità e l'attenzione dimostrata, ho avuto modo di confrontarmi direttamente con il responsabile della Struttura Territoriale Anas Puglia, ing. Francesco Ruocco - ha spiegato -. Nel corso del colloquio mi è stato assicurato che il restringimento della carreggiata dovrebbe essere rimosso entro il prossimo mese di luglio, una volta completati gli interventi urgenti di ripristino delle funi metalliche di contenimento e dei sistemi paramassi danneggiati.

"Successivamente - ha aggiunto - mi è stato riferito, Anas procederà con ulteriori opere di consolidamento del costone interessato, interventi che dovrebbero essere eseguiti senza incidere nuovamente sulla piena percorribilità della carreggiata. Si tratta certamente di una notizia positiva per le migliaia di cittadini che ogni giorno percorrono la SS96 per motivi di lavoro, studio o salute e per i numerosi turisti che utilizzano questa importante direttrice di collegamento tra Bari, l'Alta Murgia e Matera. Resta tuttavia la necessità di verificare che agli impegni assunti seguano i fatti. Per questa ragione continuerò a monitorare la situazione affinché i tempi indicati vengano rispettati e si possa finalmente restituire agli utenti una viabilità pienamente sicura. L'obiettivo non è rivendicare meriti, ma contribuire, ciascuno per la propria parte, alla soluzione dei problemi. Se entro luglio il restringimento verrà effettivamente rimosso, sarà una buona notizia per tutti e soprattutto per la sicurezza degli automobilisti, evitando il rischio di ulteriori incidenti in un tratto che ha già creato non pochi disagi e preoccupazioni".

Conca ha ringraziato la consigliera Laura De Mola e l'ing. Ruocco per la disponibilità dimostrata, confidando che gli impegni assunti possano tradursi rapidamente in risultati concreti.
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  • Strada Statale 96
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