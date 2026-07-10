Cronaca
Assalto al portavalori tra Altamura e Mellitto, sgominata la banda
Sette indagati in operazione della Direzione antimafia
Altamura - venerdì 10 luglio 2026 9.21
Operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari nei confronti di una organizzazione criminale cerignolana dedita agli assalti ai blindati.
Svolta nell' indagine sulla maxi-rapina avvenuta il 6.11.2024 sulla SS 96 nei pressi di Toritto, con esplosione di numerosi colpi di kalashnikov, deflagrazione della cabina posteriore e incendio di autovetture.
E' in corso, dalle prime ore della mattinata, l'esecuzione da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bari di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette indagati in relazione ai reati di associazione a delinquere, rapina aggravata anche dal metodo mafioso nonché di numerosi altri reati contro il patrimonio rientranti nel programma associatiivo
Al momento sono impegnati nell'operazione oltre 100 militari dell'Arma nonchè, un elicottero, reparti speciali e Aliquote di Primo Intervento e Squadre Operative di Supporto dei Carabinieri solitamente devolute ad attività di antiterrorismo.
Il colpo avvenuto due anni fa fruttò circa un milione di euro. Come riportato da Altamuralife in questa notizia, era diretto ad Altamura il furgone portavalori che subì una rapina con un assalto para-militare in piena regola. I banditi erano circa una decina ed hanno colpito con tecniche che sono ormai collaudate sulle grandi arterie stradali. Sulla strada statale 96, in territorio di Mellitto - Grumo, direzione Altamura, hanno atteso l'arrivo del portavalori e ne hanno bloccato la marcia, posizionando quattro veicoli (auto e furgoni) di traverso sia nel senso di marcia del portavalori che nella parte retrostante. Per intimidire i vigilanti, sono decine i colpi esplosi da kalashnikov e fucili. Due bombe carta sono state fatte esplodere per aprire il blindato e portare via il bottino. Poi, per favorirsi la fuga, i banditi hanno bruciato tutti i veicoli e sono fuggiti su altre auto, presumibilmente rubate come i mezzi usati per bloccare il portavalori. I vigilanti non sono stati feriti dai proiettili e dalle esplosioni, hanno comunque fatto ricorso alle cure mediche. Per spegnere le fiamme sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco.
Svolta nell' indagine sulla maxi-rapina avvenuta il 6.11.2024 sulla SS 96 nei pressi di Toritto, con esplosione di numerosi colpi di kalashnikov, deflagrazione della cabina posteriore e incendio di autovetture.
E' in corso, dalle prime ore della mattinata, l'esecuzione da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bari di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette indagati in relazione ai reati di associazione a delinquere, rapina aggravata anche dal metodo mafioso nonché di numerosi altri reati contro il patrimonio rientranti nel programma associatiivo
Al momento sono impegnati nell'operazione oltre 100 militari dell'Arma nonchè, un elicottero, reparti speciali e Aliquote di Primo Intervento e Squadre Operative di Supporto dei Carabinieri solitamente devolute ad attività di antiterrorismo.
Il colpo avvenuto due anni fa fruttò circa un milione di euro. Come riportato da Altamuralife in questa notizia, era diretto ad Altamura il furgone portavalori che subì una rapina con un assalto para-militare in piena regola. I banditi erano circa una decina ed hanno colpito con tecniche che sono ormai collaudate sulle grandi arterie stradali. Sulla strada statale 96, in territorio di Mellitto - Grumo, direzione Altamura, hanno atteso l'arrivo del portavalori e ne hanno bloccato la marcia, posizionando quattro veicoli (auto e furgoni) di traverso sia nel senso di marcia del portavalori che nella parte retrostante. Per intimidire i vigilanti, sono decine i colpi esplosi da kalashnikov e fucili. Due bombe carta sono state fatte esplodere per aprire il blindato e portare via il bottino. Poi, per favorirsi la fuga, i banditi hanno bruciato tutti i veicoli e sono fuggiti su altre auto, presumibilmente rubate come i mezzi usati per bloccare il portavalori. I vigilanti non sono stati feriti dai proiettili e dalle esplosioni, hanno comunque fatto ricorso alle cure mediche. Per spegnere le fiamme sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco.