Due arrestati per droga ad Altamura, per loro anche il daspo

Prima arrestati dai carabinieri per droga. E ora anche raggiunti dal Dacur, il "daspo urbano", la misura di prevenzione di pubblica sicurezza che impedisce l'accesso ai locali pubblici in determinate aree urbane. Il fatto, avvenuto ad Altamura, riguarda due giovani, arrestati in due diverse circostanze.La Questura di Bari ha emesso due Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane, noto anche come "Daspo Urbano") nei confronti di due ragazzi ad Altamura, a seguito di altrettanti arresti all'interno di due distinti bar. Entrambi sono stati arrestati nei giorni scorsi dai Carabinieri.Per uno dei due giovani è scattato il divieto di accesso per 3 anni, a causa della maggiore gravità della condotta, caratterizzata da resistenza a pubblico ufficiale e possesso di diverse tipologie di droga. Per il secondo è stato disposto il divieto di accedere per 2 anni.