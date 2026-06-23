Arresto
Arresto
Cronaca

Due arrestati per droga ad Altamura, per loro anche il daspo

Vietato l’accesso ai luoghi pubblici

Altamura - martedì 23 giugno 2026 18.47
Prima arrestati dai carabinieri per droga. E ora anche raggiunti dal Dacur, il "daspo urbano", la misura di prevenzione di pubblica sicurezza che impedisce l'accesso ai locali pubblici in determinate aree urbane. Il fatto, avvenuto ad Altamura, riguarda due giovani, arrestati in due diverse circostanze.

La Questura di Bari ha emesso due Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane, noto anche come "Daspo Urbano") nei confronti di due ragazzi ad Altamura, a seguito di altrettanti arresti all'interno di due distinti bar. Entrambi sono stati arrestati nei giorni scorsi dai Carabinieri.

Per uno dei due giovani è scattato il divieto di accesso per 3 anni, a causa della maggiore gravità della condotta, caratterizzata da resistenza a pubblico ufficiale e possesso di diverse tipologie di droga. Per il secondo è stato disposto il divieto di accedere per 2 anni.
  • Droga
  • Arresti
  • Carabinieri
  • Polizia di Stato
Altri contenuti a tema
Traffico di droga: due arresti ad Altamura Traffico di droga: due arresti ad Altamura Condanna a pene definitive. Cinque in tutto le persone arrestate
Rapina con coltello in un supermercato, arrestato Rapina con coltello in un supermercato, arrestato L'episodio è avvenuto a metà gennaio
Una lite finisce con accoltellamento, un arresto per tentato omicidio Una lite finisce con accoltellamento, un arresto per tentato omicidio Il fatto è avvenuto a gennaio. Arrestato un 64enne
Porta droga in locali pubblici, per lui scatta il 'Daspo urbano' Porta droga in locali pubblici, per lui scatta il 'Daspo urbano' Una misura di prevenzione che impedisce l'accesso in aree cittadine
9 Ruba soldi in un supermercato, arrestato giovane rapinatore Ruba soldi in un supermercato, arrestato giovane rapinatore Ha fatto irruzione con una pistola giocattolo
Tutela di Parchi e aree protette, aumenta sorveglianza Territorio Tutela di Parchi e aree protette, aumenta sorveglianza Accordo tra Regione e Carabinieri forestali
Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura Entrambi provenienti dalla Campania, avevano portato via soldi e gioielli
Spaccio di droga in trasferta, arrestati tre giovani altamurani Spaccio di droga in trasferta, arrestati tre giovani altamurani Attività di indagine della Polizia di Stato
Ondate di calore: giornate da bollino arancione
23 giugno 2026 Ondate di calore: giornate da bollino arancione
Ancora fiamme in campagna e in periferia
22 giugno 2026 Ancora fiamme in campagna e in periferia
Madre e figlio salvati in mare a Metaponto
22 giugno 2026 Madre e figlio salvati in mare a Metaponto
FAL: da oggi si viaggia in bus, i treni solo per Matera
22 giugno 2026 FAL: da oggi si viaggia in bus, i treni solo per Matera
Gravina-Altamura, derby del cuore
21 giugno 2026 Gravina-Altamura, derby del cuore
Alta Murgia in movimento: benessere e natura
20 giugno 2026 Alta Murgia in movimento: benessere e natura
Auto fuori strada a Laterza, morto un 56enne
19 giugno 2026 Auto fuori strada a Laterza, morto un 56enne
Spenti due incendi ad Altamura
19 giugno 2026 Spenti due incendi ad Altamura
Contributi per l'assistenza a persone con disabilità gravissima
19 giugno 2026 Contributi per l'assistenza a persone con disabilità gravissima
Oggi intervento di disinfestazione notturna
19 giugno 2026 Oggi intervento di disinfestazione notturna
Stop treni su linea Bari-Altamura per 40 giorni, sostituiti da bus
18 giugno 2026 Stop treni su linea Bari-Altamura per 40 giorni, sostituiti da bus
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
18 giugno 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.