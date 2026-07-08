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Cronaca

Omicidio di un imprenditore nel 2010 e spaccio droga, arresti ad Altamura

Il delitto avvenuto a Capurso

Altamura - mercoledì 8 luglio 2026 10.06
Un altamurano è stato arrestato stamane dai carabinieri con le accuse di omicidio volontario e detenzione di armi da fuoco perché è ritenuto il responsabile di un omicidio di 16 anni fa. Altre quattro persone ad Altamura sono state arrestate con l'accusa di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e spaccio. Le misure sono state emesse dal gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura, e sono state eseguite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo Carabinieri di Bari.

OMICIDIO DEL 2010
L'ipotesi posta a fondamento del provvedimento, per uno degli indagati è quella di essere l'autore materiale dell'omicidio di Raffaele Pirro, 73enne, imprenditore edile, avvenuto il 16 luglio 2010, mentre si trovava in una piazzola al km 12+100 della strada statale 100 a Capurso. La vittima era estranea a contesti di natura criminale.

ARRESTI PER DROGA
Nell'ambito della stessa attività investigativa sono emersi elementi a carico di altre quattro persone, destinatari della misura cautelare, ritenute responsabili del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di cocaina.

Seguiranno aggiornamenti
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