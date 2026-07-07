Rottamazione dei bolli auto, un altro passo avanti

Un altro passo avanti per la "rottamazione" dei bolli auto che permetterà di pagare le spese dovute, senza interessi e sanzioni. La giunta regionale della Puglia ha approvato il Disegno di Legge "Definizione agevolata della tassa automobilistica regionale" che consentirà ai contribuenti pugliesi di regolarizzare i debiti relativi alla tassa automobilistica regionale maturati tra il 2000 e il 2023 beneficiando dell'azzeramento delle sanzioni e degli interessi. Sarà inoltre possibile accedere a una rateizzazione particolarmente favorevole, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con decorrenza dal 2027, secondo le scadenze previste dalla normativa nazionale.L'iter legislativo (ora la norma passa in Consiglio regionale) deve essere completato entro il prossimo 31 luglio. La misura punta a rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini supportando famiglie e imprese in difficoltà, scegliendo la regolarizzazione agevolata per trasformare il fisco in un alleato dialogante. Al contempo, il contrasto all'evasione risponde a un principio di equità sociale: recuperare le risorse non riscosse permette infatti di finanziare la sanità, il welfare e i servizi pubblici essenziali.