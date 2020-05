Niente tasse per il periodo di chiusura delle attività

Il Comune sosterrà concretamente le piccole e medie imprese con l'esenzione delle tasse e la copertura dei costi per le utenze per il periodo della sospensione delle attività a causa dell'emergenza sanitaria del "coronavirus". Lo ha annunciato la sindaca Rosa Melodia comunicando con un video messaggio le misure che saranno varate dall'amministrazione comunale.La sindaca ha anticipato le misure. Una di essere è di "esonerare completamente la Tosap per i dehors" (gli allestimenti esterni quali tavolini, sedie, gazebo, ecc.). Inoltre si sta valutando la deroga per consentire di utilizzare pure altri spazi in modo da consentire un'ulteriore cinquanta per cento di occupazione di suolo pubblico per le misure di distanziamento sociale. Esenzione della Tosap varrà pure per i mercatali. Tempi ancora incerti per il mercato settimanale.Le attività saranno esentate dalla Tari per il periodo di sospensione. Inoltre è stato previsto un contributo a fondo perduto per sostenere il peso delle utenze nel periodo della chiusura. Bisogna attendere la pubblicazione dei provvedimenti per conoscere nei dettagli le modalità di applicazione di queste misure. Prevista pure l'esenzione per l'imposta sulla pubblicità."Interventi necessari, già discussi con le associazioni di categoria per un aiuto alle attività rimaste chiuse", ha detto la prima cittadina.Melodia, inoltre, ha reso noto che nei prossimi giorni sarà emanato un nuovo bando per i buoni spesa, con durata più lunga per la presentazione delle domande.