Tassa sui rifiuti invariata per famiglie, sgravi per imprese

Il provvedimento in consiglio comunale

Nel corso dell'ultimo consiglio comunale è stata approvata a maggioranza la delibera riguardante il piano tariffario della Tari per la gestione dei rifiuti urbani del 2021 che ammonta a 12 milioni 525 mila euro. Sono stati confermati i ruoli del 2020. Inoltre l'amministrazione comunale ha reso noto che "si introduce l'abbattimento del 25% della stessa tassa alle imprese e alle attività commerciali con riferimento all'anno 2021, che sarà completamente finanziato con soldi statali".Per quanto riguarda il bilancio, l'amministrazione comunale ha voluto dare un segnale di vicinanza alle 366 famiglie beneficiarie del contributo del Comune, sugli affitti, approvando, per queste ultime, l'esenzione totale della Tari."In un momento particolarmente complesso e difficile si è ritenuto opportuno fare sentire la vicinanza da parte dell'intero consiglio comunale alle famiglie, confermando le tariffe del 2020 - ha affermato l'assessore al Bilancio Domenica Ricco -. Inoltre, abbiamo voluto riconoscere una importante agevolazione alle imprese e alle attività commerciali, autentica spina dorsale, economica e sociale della nostra città, colpite dalle chiusure e dalla situazione pandemica in corso".