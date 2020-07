Approvate le tariffe Tari, restano le stesse

Sono iniziati ieri i lavori del consiglio comunale, convocato in quattro sedute questa settimana (le prossime sono 29, 30 e 31 luglio) per l'approvazione di provvedimenti di natura finanziaria: aliquote Imu, tariffe Tari, assestamento di bilancio e presa d'atto del permanere degli equilibri di bilancio.Dopo l'approvazione dei regolamenti per i tributi locali avvenuta nella precedente tornata dell'assise, sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti. Restano invariate rispetto allo scorso anno.In apertura di seduta è stato formalizzato l'ingresso del nuovo consigliere comunale Mario Castoro, eletto nella "Lista Più", al posto di Pietro Mascolo, ora vice sindaco con la delega alle materie dell'efficienza amministrativa (tutte le competenze riguardanti l'apparato comunale amministrativo) e dell'agricoltura.