Coronavirus, entrano in vigore le esenzioni per la Tari

Con l'approvazione in consiglio comunale delle aliquote Imu e delle tariffe Tari per l'anno 2020, entrano in vigore le esenzioni previste nell'atto di indirizzo "Ripartiamo insieme" approvato dalla Giunta comunale il 12 maggio scorso.Con il provvedimento della giunta sono state previste:Le tariffe TARI non subiscono aumenti e restano invariate dal 2018. le aliquote IMU non subiscono aumenti. Per legge statale la quota TASI pari all'1 ‰ è accorpata all'aliquota IMU.«Con questi provvedimenti - dichiara la sindaca Rosa Melodia - l'amministrazione comunale ha seguito la linea intrapresa con l'approvazione, in Giunta, dell'atto di indirizzo Ripartiamo insieme con l'obiettivo di sostenere il tessuto economico di questa città, messo in ginocchio dal Covid-19. Non ci sarà soltanto uno sgravio fiscale, ma anche un bando per contributi a fondo perduto per le microimprese a copertura parziale dei costi delle utenze sostenute per il periodo di sospensione delle attività a seguito delle misure restrittive dettate dal lockdown. Ho assicurato l'impegno di questa Amministrazione durante la manifestazione delle partite iva a Palazzo di Città. Impegno che non verrà mai a mancare».Per gli impegni presi con le partite Iva, la sindaca si riferisce alla manifestazione organizzata il 30 aprile da decine di operatore del settore commerciale ed economico