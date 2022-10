Consiglio comunale decisivo per le sorti dell'amministrazione

Questa sera, in prima convocazione alle ore 17 e in seconda alle ore 18, è convocato il Consiglio comunale. Si preannuncia decisivo per capire quel che accadrà all'amministrazione comunale dopo la crisi aperta dal gruppo Abc - Gif (Altamura Bene Comune - Giovani idee in fermento).C'è molta attesa per ascoltare gli interventi in aula. Senza i cinque consiglieri di Abc-Gif, la maggioranza non ha i numeri per governare la città. Allo stesso tempo la mossa di Abc-Gif è arrivata in modo inatteso, nel periodo conclusivo (circa 7-8 mesi) che separano dal voto e proprio nel momento in cui la sindaca Rosa Melodia è da poco rientrata nelle proprie funzioni dopo un periodo di assenza dovuta a ragioni personali.L'opposizione ha previsto una manifestazione alle ore 17.30 davanti al Palazzo di Città e hanno diffuso un comunicato in cui affermano: "Le ultime vicende che hanno coinvolto la maggioranza della Sindaca Melodia lasciano sgomento. Dal punto di vista politico e amministrativo è grave che il partito della Sindaca Melodia, nello specifico ABC - GIF, attraverso un comunicato decida di prendere le distanze, sfiduciando l'Amministrazione e comunicando le dimissioni di due assessori. La Città di Altamura non merita questo ennesimo sfregio politico e amministrativo, da parte di una maggioranza che negli ultimi anni è stata perennemente in crisi interna per lotte di potere e di poltrone, anziché compiere atti amministrativi nell'interesse della comunità".