Crisi al Comune, la sfiducia del gruppo Abc-Gif

Lettera aperta alla città di ABC-GIFC'è ancora spazio per la mediazione?No! Quando ci si trova di fronte a forze politiche che rifiutano ripetutamente il dialogo per poi scegliere la strada dello scontro frontale, ogni mediazione sarebbe un atto di sottomissione.Abbiamo contribuito in maniera determinante alla vittoria della coalizione di centro-sinistra nelle elezioni amministrative del 2018, forti delle proposte che abbiamo sempre messo in campo per ostacolare il declino sociale della nostra comunità.Ci siamo fatti carico di giungere ad un accordo politico che potesse tener conto dei diversi punti di vista presenti nella coalizione. Per fare questo siamo stati anche disponibili a rinunciare ad alcune nostre proposte, ritenute (a torto) impopolari da alcune forze politiche.Da oltre un anno abbiamo ribadito (e ricordato) a tutte le forze politiche di maggioranza che il nostro impegno era legato alla realizzazione dell'area mercatale, all'apertura di spazi di socialità (aula studio, laboratorio urbano Port'Alba), all'incremento del verde pubblico, al miglioramento della viabilità, alla realizzazione di una vera rete museale, etc... Sulla base di questo accordo la sindaca Melodia accettò di proseguire il mandato ricevuto.Da allora, abbiamo sempre richiamato le altre forze politiche e la sindaca a rispettare questi impegni.Pur di conseguire parte di questi obiettivi abbiamo dovuto prendere iniziative che mai ci saremmo aspettati di dover assumere. L'11 agosto infatti approvammo in Consiglio Comunale una modifica al bilancio per utilizzare entro l'anno corrente un cospicuo avanzo di amministrazione (circa 2 milioni e mezzo di euro) in interventi che riguardavano l'acquisto di arredo urbano (fioriere, panchine, rastrelliere, etc ...), di arredi per la didattica all'aperto, di attrezzature ginniche per alcune aree verdi (parco di Lorenzo a "San Giuliano" e parco "De Marinis"), dell'impianto audio per lo stadio D'Angelo e per il Palazzetto dello sport, la gratuità per 1 anno del trasporto urbano, un nuovo bonus per l'acquisto di bici e altri incentivi per la mobilità ciclistica, l'illuminazione delle Mura megalitiche, l'acquisto e la piantumazione di alberi...Per tutta risposta, la Giunta Comunale - nonostante la contrarietà degli assessori di ABC-GIF Galtieri e Fiore - ha ritenuto di tirare diritto senza adeguare la programmazione finanziaria a quanto stabilito dal Consiglio Comunale.Abbiamo atteso ancora oltre un mese, confidando nell'impegno preso dall'intera giunta di procedere velocemente con un ulteriore provvedimento che desse attuazione a quanto deliberato dal Consiglio Comunale dell'11 agosto 2022, ma anche questa attesa si è rivelata vana.In tutta risposta, venerdì scorso abbiamo appreso che alcuni assessori, con il concreto aiuto di altrettanti dirigenti, negli ultimi due mesi erano impegnati nel confezionare una delibera di giunta (proposta di G.C. n.160) per acquistare degli uffici da destinare al servizio anagrafe all'esorbitante costo di €. 2.700,00 al metro quadro (per una spesa complessiva di circa 2 milioni e mezzo di euro) senza alcuna procedura ad evidenza pubblica e con dubbi passaggi procedimentali. E ciò in aperto ed evidente contrasto con gli atti di programmazione già approvati dal Consiglio Comunale che invece prevedono la realizzazione degli stessi uffici su un suolo di proprietà comunale con un risparmio di oltre 500 mila euro (Delibera di Consiglio n. 29 del 26/05/22 - Programma triennale delle opere pubbliche).Una delibera che, con sorprendente e inusuale celerità, è stata trasmessa e approvata in 24 ore dalla giunta, alla presenza della sindaca. Ciò è avvenuto nonostante i nostri assessori, Fiore e Galtieri, abbiano chiesto insistentemente di chiarire la natura dell'operazione e, preso atto della irremovibile volontà di procedere all'approvazione, abbiano abbandonato la seduta.Queste ragioni ci inducono a prendere definitivamente le distanze dall'Amministrazione e a manifestare sin d'ora la nostra sfiducia condividendo la decisione dei nostri assessori di dimettersi.Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo assistere inermi e silenziosi di fronte a queste logiche che abbiamo sempre combattuto convinti che "non serve tenere le mani pulite se si tengono in tasca".ABC - Altamura Bene ComuneGIF – Giovani Idee in Fermento