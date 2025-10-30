Tensioni nella maggioranza, salta un assessorato

Tensioni nella maggioranza. Da tempo il consiglio comunale è improduttivo, non procede con l'approvazione dei punti all'ordine del giorno. Una situazione che si è intrecciata con la campagna elettorale per le Regionali, provocando ulteriori problemi, sino ad una prima rottura.Anche martedì sera il consiglio comunale non ha approvato alcuna delibera. Dopo questa ulteriore seduta, il sindaco Vitantonio Petronella ha deciso di revocare le deleghe al gruppo "Altamura metropolitana" che aveva designato in giunta Annarita Marvulli. Le deleghe all'ambiente sono ora nelle mani dello stesso sindaco.Il primo cittadino ha accusato il gruppo politico di "ostruzionismo politico, provocazione e disallineamento", giudicandola "una condotta inaccettabile" perché "chi lavora per la città non può contemporaneamente lavorare per logiche di partito volte a paralizzare l'azione amministrativa". Ha lanciato un avviso anche ad altre forze politiche: "Non esiterò a prendere altre iniziative se chi oggi fa opposizione non tornerà a praticare la politica come servizio alla comunità e non come strumento di potere".Al momento non ci sono state repliche o commenti da parte del gruppo "Altamura metropolitana".