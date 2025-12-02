La richiesta di 9 consiglieri di maggioranza: serve nuova fase politica

Nove consiglieri comunali di maggioranza, su un totale di 18 componenti, hanno inviato una nota politica in cui chiedono una "nuova fase politica" e chiedono che in seno all'amministrazione comunale si ristabiliscano "equilibrio, metodo e rispetto delle istituzioni". La nota è firmata da Maria Adorante, Michele Denora, Gaetana Dibenedetto, Luca Genco, Claudio Indrio, Gioacchino Perrucci, Filippo Ragone, Teresa Stacca e Michele Ventricelli che manifestano apertamente "il proprio disagio rispetto al clima politico e istituzionale che si è creato nelle sedi comunali"."L'ultimo consiglio comunale - scrivono - ha reso ancora più marcata la condizione di non coinvolgimento di tutte le forze politiche di maggioranza. Situazione manifesta non solo dalla gestione dei lavori d'aula, dove non è stata garantita la possibilità di confronto, ma anche nei rapporti tra le forze politiche. Una condizione che, invece di favorire confronto e collaborazione, da luogo a dinamiche poco inclusive, con approcci che non agevolano la costruzione di una visione condivisa. Gli ultimi eventi in aula consiliare confermano quanto finora esposto. Riteniamo che Altamura meriti una "governance" fondata sul dialogo, sulla responsabilità e su un'autentica capacità di ascolto".Quindi sottolineano: "Serve ristabilire equilibrio, metodo e rispetto delle istituzioni. Serve mettere fine ai personalismi, che non ci appartengono e che fanno male alla città. Per questo riteniamo indifferibile l'apertura di una nuova fase politica che rimetta al centro rispetto istituzionale, corresponsabilità e ed equilibrio reale tra i gruppi consiliari. Considerata l'infruttuosità delle metodologie fino ad ora applicate nell'approccio singolo ai gruppi, chiediamo che si apra una fase di incontri convocata dal Sindaco in forma congiunta, che coinvolga simultaneamente i rappresentanti dei diversi gruppi consiliari".Chiedono "un segnale chiaro" al sindaco Vitantonio Petronella per "avviare questa nuova fase nel più breve tempo possibile nell'urgenza di ristabilire dignità e continuità amministrativa alla città. È necessario continuare ad operare con determinazione, serietà e rispetto delle istituzioni. Altamura merita di più. Molto di più".