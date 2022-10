Crisi politica, la Giunta comunale respinge le accuse di Abc - Gif

"La Sindaca Rosa Melodia e la Giunta comunale prendono atto con sorpresa della lettera aperta di Abc-Gif, nella quale sono formulate osservazioni mirate ad adombrare una scarsa trasparenza da parte dell'amministrazione a cui il gruppo stesso ha finora partecipato. Preme infatti sottolineare come il gruppo Abc-Gif sia stato non solo pienamente coinvolto in tutte le decisioni finora assunte, ma avesse in capo ai suoi assessorati la responsabilità politica e amministrativa di alcuni obiettivi di cui oggi lamenta la mancata attuazione". Così la sindaca e gli assessori Adriano Antonacci (Partito Democratico), Giovanni Lorè (Partito Democratico), Tommaso Lorusso (Altamura al Centro), Vito Menzulli (Sinistra in Movimento), Raffaella Petronelli (Più-Progetto Iniziative Utili) rispondono al gruppo consiliare di Altamura Bene Comune e Giovani idee in fermento dopo il comunicato di sfiducia e dopo le dimissioni degli assessori Margherita Fiore (cultura, turismo, istruzione) e Silvio Galtieri (lavori pubblici).La replica riguarda anche la delibera contestata da Abc-Gif sull'acquisizione di nuovi uffici in cui trasferire i servizi demografici che da molto tempo sono in locazione. Questa la risposta: "In merito ai rilievi sollevati, la Sindaca e la Giunta precisano che non è stato effettuato alcun acquisto di uffici da destinare al servizio anagrafe nell'immobile in corso di realizzazione nel cosiddetto Parco degli ulivi. Piuttosto, l'atto di indirizzo approvato mira esclusivamente ad avviare il lungo iter di assunzione dei dovuti pareri della Corte dei Conti e dell'Agenzia del Demanio, per permettere al Consiglio comunale – in quanto unico organo competente – di disporre di tutti gli elementi necessari ad approvare o meno l'acquisizione"