"Approvato il bilancio: dopo azzeramento dei mutui, si incrementano i fondi"

Comunicato dell'Amministrazione comunale di Altamura.Nella sessione di bilancio del consiglio comunale, il 13 e il 14 marzo, è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2024-2026, insieme all'esercizio annuale 2024.Il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore al bilancio Pasquale Crapuzzo hanno espresso soddisfazione per il via libera al provvedimento che prevede un incremento di fondi su vari capitoli di spesa.In particolare si segnala che nel titolo 1, spese correnti 2024-2026, questi sono gli interventi più significativi:- Manutenzione giardini: 700.000 € (+ 180.000 € rispetto al 2023)- Contributo ordinario per associazioni sportive: 160.000 € (+60.000 € rispetto al 2023)- Gestione dei siti della rete museale: 140.000 € (+80.000 € rispetto al 2023)- Soggiorno climatico anziani e disabili: 200.000 € annui (+100.000 € rispetto al 2023)- Incremento fondi per Cultura e Turismo: +50.000 € annui rispetto al 2023- Funzionamento della Commissione Pari Opportunità: 20.000 € annui (+10.000 € rispetto al 2023)- Contributo per attività sociali diverse in favore di parrocchie per l'aiuto a famiglie in difficoltà: 30.000 € annui (nuovo stanziamento)- Nuove assunzioni di personale : + 95.000 € rispetto al 2023"Prosegue il percorso intrapreso dalla nostra amministrazione comunale - affermano il sindaco e l'assessore - per dare respiro alle attività cittadine. Dopo aver liberato il bilancio dai debiti grazie all'azzeramento di tutti i mutui, ora abbiamo previsto una serie di risorse e di fondi che si tradurranno in una migliore qualità della vita e in un maggiore coinvolgimento delle varie componenti cittadine".