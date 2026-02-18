Consiglio comunale
Consiglio comunale convocato sulla seconda mozione di sfiducia

Loporcaro: "La maggioranza non c'è"

Altamura - mercoledì 18 febbraio 2026 15.56
Dodici consiglieri comunali hanno presentato la seconda mozione di sfiducia al sindaco Vitantonio Petronella e alla giunta comunale. La prima non era stata discussa per mancanza del numero legale, con accese polemiche da parte dei firmatari che hanno presidiato l'aula consiliare per tre giorni. La mancanza del numero legale ha fatto decadere la mozione di sfiducia come ha scritto anche la Prefettura di Bari. Per questo la mozione è stata ri-presentata.

Il consiglio comunale è stato convocato in seduta straordinaria il 24 febbraio 2026 (ore 17.00), per la discussione della mozione di sfiducia. Inoltre l'assise è convocata in seduta ordinaria nei giorni 26 e 27 febbraio 2026 (ore 17.00) e 28 febbraio 2026 (ore 9.00), per la discussione degli argomenti della sessione del bilancio di previsione 2026-2028.

Le date delle convocazioni sono state decise ieri nella conferenza dei capigruppo. A tal proposito, il consigliere comunale Michele Loporcaro (Movimento 5 stelle - Semi di futuro) ha scritto in un comunicato che "la maggioranza è andata sotto. Supportata da soli 9 voti - ha dichiarato - è stata bocciata la proposta della maggioranza (avanzata dal Presidente del Consiglio Luigi Lorusso) di votare il bilancio di previsione entro febbraio e la mozione di sfiducia agli inizi di marzo. Con 12 voti favorevoli, invece, passa la proposta dei 12 consiglieri che hanno sottoscritto (per la seconda volta!) una mozione di sfiducia al sindaco. La mozione di sfiducia, che vede il consigliere Michele Loporcaro quale estensore e primo firmatario, doveva essere discussa già il giorno 2 febbraio 2026, quando la maggioranza non si presentò in consiglio facendo andare deserta la seduta".

"Il bilancio di previsione - ha detto Loporcaro - non è un mero atto amministrativo. E' il documento fondamentale per ogni amministrazione. È la fotografia politica di un'amministrazione, è la traduzione concreta di una visione di città, è l'assunzione di una responsabilità davanti ai cittadini. Per approvarlo serve una guida autorevole e una coalizione compatta, occorre stabilità. Quella di Petronella e Lorusso non è una compagine che può pensare di sopravvivere solo perché approva il bilancio con una mini-maggioranza che non gode affatto di buona salute: numeri incerti, equilibri fragili. La dimostrazione l'abbiamo avuta questa mattina quando una loro proposta è stata bocciata. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto di discutere prima la nostra mozione di sfiducia".
