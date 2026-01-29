Bilancio triennale: presentazione alla città

Domani (30 gennaio 2026), alle ore 11.00, nella Sala Consiliare del Palazzo di Città in piazza Municipio si terrà la presentazione pubblica degli schemi del bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di contabilità. In base al regolamento, il bilancio viene presentato alla cittadinanza prima della discussione del consiglio comunale. Finora il bilancio annuale e triennale è stato predisposto dalla giunta comunale e passerà al vaglio dell'assise per l'esame definitivo e per il voto.All'incontro saranno presenti il sindaco Vitantonio Petronella, l'assessora al bilancio Rosa Monno e il dirigente del settore finanziario Francesco Faustino. La cittadinanza e la comunità nelle sue varie componenti (associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori, terzo settore, ecc.) sono invitate a partecipare.