Assalto bancomat a Bernalda, posti di blocco ad Altamura

Ancora assalti ai bancomat. Con cadenza quotidiana, si verificano i colpi. Due giorni fa ad Altamura.Un assalto con esplosivo è avvenuto nella notte a Bernalda, in corso Umberto. I banditi hanno preso di mira la filiale di Banca Intesa San Paolo e il colpo è riuscito. Utilizzando una carica esplosiva, i malviventi hanno fatto saltare l'apparecchiatura atm e poi hanno messo mani sui contanti e sono fuggiti.Secondo le prime notizie erano in quattro e non è da escludere che possa essere una delle bande che imperversa sia in Basilicata che in Puglia.Durante la fuga, i banditi sono stati intercettati dai carabinieri e ne è nato un inseguimento ad altissima tensione. I malviventi hanno fermato i militari gettando dei chiodi a tre punte sulla strada. Posti di blocco sono stati organizzati anche ad Altamura sulla strada statale 99 ma i banditi hanno scelto altre strade per la loro fuga.Il colpo ha fruttato un ricco bottino. Anche se una parte della refurtiva è stata recuperata per strada, il maltolto è quantificato in 90mila euro oltre ai danni alla struttura bancaria. Il boato nella notte ha spaventato i residenti.