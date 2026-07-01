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Giornata ecologica per raccolta piccoli oggetti elettronici

In via Londra, zona Parco San Giuliano

Altamura - mercoledì 1 luglio 2026
Questa mattina si tiene la seconda giornata ecologica dedicata alla raccolta di piccoli R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). L'iniziativa, nell'ambito dei servizi di smaltimento rifiuti nel Comune di Altamura, è finalizzata a incentivare la raccolta differenziata e a favorire il corretto conferimento di tali rifiuti, contribuendo al miglioramento della tutela ambientale e del decoro urbano.

In via Londra, nel Parco San Giuliano, dalle 09:00 alle 12:30 sarà disponibile un mezzo di Teknoservice. Sarà possibile conferire cavetti, caricabatterie, cellulari, cuffiette e piccoli elettrodomestici. Occorre presentarsi, muniti di tessera sanitaria.

La prima giornata ecologica si è tenuta davanti alla chiesa del Santissimo Redentore per Trentacapilli - Lama di cervo mentre le prossime si terranno:
2 Settembre in Piazza della Resistenza (Porta Matera) dalle 09:00 alle 12:30;
30 Settembre in Via La Carrera (area parcheggio) dalle 09:00 alle 12:30.
  • Smaltimento dei rifiuti
  • Rifiuti
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