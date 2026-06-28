Caldo - foto Ministero Salute
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Ondate di calore: domenica da bollino rosso

Raccomandazioni ai cittadini, soprattutto per persone fragili

Altamura - domenica 28 giugno 2026 09.00
Per il quarto giorno consecutivo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della salute segnala bollino rosso per la rivelazione su Bari. Si tratta del livello 3 di rischio, soprattutto per anziani; bambini e neonati; persone con particolari patologie o in particolari situazioni di salute). Infatti indica: "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute".

Secondo la previsione, oggi la temperatura massima percepita sarà di 36 gradi.

La Protezione civile raccomanda le regole di sicurezza, come indicate dalla campagna Proteggiamoci dal caldo del Ministero. I consigli sono quelli consueti, dettati dal buonsenso, a non uscire nelle ore più calde, a restare in luoghi freschi, a bere acqua per non disidratarsi e così via.

Inoltre la Asl di Bari informa: "oltre 1.000 visite domiciliari sono state effettuate in meno di un mese e migliaia di contatti telefonici di monitoraggio per i pazienti fragili presi in carico. Sono i numeri dell'assistenza domiciliare straordinaria garantita dai medici di medicina generale per proteggere le persone più vulnerabili durante le ondate di calore. Un'attività che rappresenta uno dei principali strumenti di prevenzione degli effetti del caldo sulla salute. Le ondate di calore rappresentano un rischio concreto soprattutto per gli anziani, le persone fragili e i pazienti affetti da patologie croniche. Per questo la rete dei medici di Medicina generale ha rafforzato l'assistenza domiciliare, portando la sanità direttamente nelle case dei cittadini più vulnerabili. L'obiettivo è intercettare precocemente le situazioni di maggiore rischio, instaurare un contatto diretto e costante con i pazienti e accompagnarli durante i periodi di caldo intenso, prevenendo complicanze, ricoveri e accessi impropri ai Pronto Soccorso".

"Le visite domiciliari e il monitoraggio telefonico - informa ancora la Asl - rappresentano il cuore del modello organizzativo. Entrare nelle case significa conoscere da vicino le condizioni del paziente, verificare il suo stato di salute, assicurarsi che segua correttamente le terapie, fornire consigli personalizzati e intervenire tempestivamente quando emergono segnali di criticità. È un modello di assistenza che mette al centro la relazione di fiducia tra medico e assistito e rende concreta la sanità territoriale di prossimità". La ASL Bari rinnova l'invito a prestare particolare attenzione agli anziani che vivono soli e ai pazienti affetti da patologie croniche, mantenendo un costante contatto con il proprio medico di medicina generale. Bere acqua con regolarità anche in assenza di sete, evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenere gli ambienti freschi e ben ventilati, seguire un'alimentazione leggera ricca di frutta e verdura e non modificare autonomamente le terapie senza il parere del medico sono semplici accorgimenti che possono contribuire a prevenire gli effetti del caldo e tutelare la salute delle persone più fragili.
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