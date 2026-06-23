Caldo - foto Ministero Salute
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Meteo

Ondate di calore: giornate da bollino arancione

Le consuete raccomandazioni ai cittadini, soprattutto persone fragili

Altamura - martedì 23 giugno 2026
Il Ministero della salute ha ripreso la pubblicazione dei bollettini sulle ondate di calore, facendo rilevazioni per potenziale rischio, a tutela delle fasce della popolazione vulnerabile (anziani; bambini e neonati; particolari patologie; particolari situazioni di salute). Le rilevazioni vengono effettuate nelle città capoluogo.

Nell'ultimo bollettino per Bari le giornate di oggi e di domani (23 e 24 giugno) sono da bollino arancione, vale a dire rischio livello 2. Il livello 2 (arancione) indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare per le persone più fragili. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti potenzialmente negativi.

Oggi la temperatura massima percepita è prevista di 30 gradi; domani di 33 gradi.

I consigli sono quelli consueti, dettati dal buonsenso, a non uscire nelle ore più calde, a restare in luoghi freschi, a bere acqua per non disidratarsi e così via.
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