Meteo
Ondate di calore: giornate da bollino rosso
I consigli utili e l'vviso della Protezione civile ai medici e ai cittadini
Altamura - giovedì 25 giugno 2026
Per il forte caldo iniziano le giornate da bollino rosso, rischio elevato (soprattutto per la salute delle persone fragili e vulnerabili: anziani; bambini e neonati; persone con particolari patologie o particolari situazioni di salute) e quindi tutti devono prestare la dovuta attenzione. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.
Nell'ultimo bollettino del Ministero della salute per Bari le giornate di oggi e di domani (25 e 26 giugno) sono da rischio livello 3 con temperature massime percepite di 33 e 34 gradi. Il livello 3 (rosso) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.
I consigli sono quelli consueti, dettati dal buonsenso, a non uscire nelle ore più calde, a restare in luoghi freschi, a bere acqua per non disidratarsi e così via. Come ogni anno, il Ministero fornisce 10 semplici consigli utili con la campagna "Proteggiamoci dal caldo"; inoltre insieme all'Inail, mette a disposizione il 1500, numero di pubblica utilità che offre ascolto e informazioni ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili e a rischio, al fine di mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Il numero è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, esclusi i giorni festivi. Nei casi gravi, invece, bisogna chiamare i numeri di emergenza.
La Protezione civile di Altamura (operante nel Comando di Polizia locale) invita la popolazione a osservare le raccomandazioni. Inoltre i medici di base (medici di medicina generale) del nostro territorio "sono invitati a comunicare anche direttamente al Servizio Protezione Civile del Comune di Altamura i nominativi di eventuali pazienti fragili/vulnerabili (con indirizzo e recapito telefonico) che versano in condizioni di disagio in quanto anziani e/o soli e/o affetti da patologie invalidanti che potrebbero necessitare di intervento in situazioni critiche di emergenza meteorologica dovuta alle ondate di calore".
Nell'ultimo bollettino del Ministero della salute per Bari le giornate di oggi e di domani (25 e 26 giugno) sono da rischio livello 3 con temperature massime percepite di 33 e 34 gradi. Il livello 3 (rosso) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.
I consigli sono quelli consueti, dettati dal buonsenso, a non uscire nelle ore più calde, a restare in luoghi freschi, a bere acqua per non disidratarsi e così via. Come ogni anno, il Ministero fornisce 10 semplici consigli utili con la campagna "Proteggiamoci dal caldo"; inoltre insieme all'Inail, mette a disposizione il 1500, numero di pubblica utilità che offre ascolto e informazioni ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili e a rischio, al fine di mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Il numero è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, esclusi i giorni festivi. Nei casi gravi, invece, bisogna chiamare i numeri di emergenza.
La Protezione civile di Altamura (operante nel Comando di Polizia locale) invita la popolazione a osservare le raccomandazioni. Inoltre i medici di base (medici di medicina generale) del nostro territorio "sono invitati a comunicare anche direttamente al Servizio Protezione Civile del Comune di Altamura i nominativi di eventuali pazienti fragili/vulnerabili (con indirizzo e recapito telefonico) che versano in condizioni di disagio in quanto anziani e/o soli e/o affetti da patologie invalidanti che potrebbero necessitare di intervento in situazioni critiche di emergenza meteorologica dovuta alle ondate di calore".