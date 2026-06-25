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Ondate di calore: giornate da bollino rosso

I consigli utili e l'vviso della Protezione civile ai medici e ai cittadini

Altamura - giovedì 25 giugno 2026
Per il forte caldo iniziano le giornate da bollino rosso, rischio elevato (soprattutto per la salute delle persone fragili e vulnerabili: anziani; bambini e neonati; persone con particolari patologie o particolari situazioni di salute) e quindi tutti devono prestare la dovuta attenzione. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

Nell'ultimo bollettino del Ministero della salute per Bari le giornate di oggi e di domani (25 e 26 giugno) sono da rischio livello 3 con temperature massime percepite di 33 e 34 gradi. Il livello 3 (rosso) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

I consigli sono quelli consueti, dettati dal buonsenso, a non uscire nelle ore più calde, a restare in luoghi freschi, a bere acqua per non disidratarsi e così via. Come ogni anno, il Ministero fornisce 10 semplici consigli utili con la campagna "Proteggiamoci dal caldo"; inoltre insieme all'Inail, mette a disposizione il 1500, numero di pubblica utilità che offre ascolto e informazioni ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili e a rischio, al fine di mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Il numero è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, esclusi i giorni festivi. Nei casi gravi, invece, bisogna chiamare i numeri di emergenza.

La Protezione civile di Altamura (operante nel Comando di Polizia locale) invita la popolazione a osservare le raccomandazioni. Inoltre i medici di base (medici di medicina generale) del nostro territorio "sono invitati a comunicare anche direttamente al Servizio Protezione Civile del Comune di Altamura i nominativi di eventuali pazienti fragili/vulnerabili (con indirizzo e recapito telefonico) che versano in condizioni di disagio in quanto anziani e/o soli e/o affetti da patologie invalidanti che potrebbero necessitare di intervento in situazioni critiche di emergenza meteorologica dovuta alle ondate di calore".
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