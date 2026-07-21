Caldo: un'altra giornata da bollino rosso

Un'altra giornata di caldo intenso. Ma da domani si prevede un calo di temperature.Per Bari il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della salute segnala per oggi il bollino rosso, con temperatura massima percepita di 38 gradi.Il bollino rosso è il livello 3 di rischio, soprattutto per anziani; bambini e neonati; persone con particolari patologie o in particolari situazioni di salute. Ma in generale tutti devono fare attenzione. L'ondata di calore si verifica quando le condizioni meteorologiche ad elevato rischio persistono per 3 o più giorni consecutivi, tanto da mettere in allerta i servizi sanitari e sociali.La Protezione civile raccomanda le regole di sicurezza, come indicate dalla campagna Proteggiamoci dal caldo del Ministero. I consigli sono quelli consueti, dettati dal buonsenso, a non uscire nelle ore più calde, a restare in luoghi freschi, a bere acqua per non disidratarsi e così via.Domani giornata da bollino giallo.