Vasto incendio di bosco e pascoli ad Altamura, chiusa una strada

4 foto Incendio ad Altamura

Vasto incendio ad Altamura, nel Parco dell'Alta Murgia, in località La Mena. Fiamme in un bosco e nei pascoli. L'incendio si sta sviluppando a circa dieci chilometri da Altamura.Sul posto Vigili del fuoco, Polizia Locale Altamura, Carabinieri, servizio Protezione civile, Arif, gruppo comunale volontari e Anpana. Intervento anche di due mezzi aerei, un elicottero della flotta regionale partito da Foggia e un Canadair della flotta statale con base a Lamezia. Il Canadair è ancora in zona, per effettuare lanci di liquido estinguente.Le colonne di fumo sono visibili a lunghe distanze. L'ampiezza del fronte del fuoco fa ipotizzare più punti di innesco. Se questa ipotesi sarà confermata, allora sarà chiaro se l'incendio è stato doloso. La propagazione delle fiamme è favorita dalle condizioni climatiche.Le operazioni si concentrano sulla provinciale 157 per Quasano. Per questo la strada è chiusa e la Polizia locale sta regolamentando le deviazioni.Seguono aggiornamenti