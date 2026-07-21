Cronaca
Vasto incendio di bosco e pascoli ad Altamura, chiusa una strada
Le operazioni si concentrano sulla provinciale per Quasano
Altamura - martedì 21 luglio 2026 15.43
Vasto incendio ad Altamura, nel Parco dell'Alta Murgia, in località La Mena. Fiamme in un bosco e nei pascoli. L'incendio si sta sviluppando a circa dieci chilometri da Altamura.
Sul posto Vigili del fuoco, Polizia Locale Altamura, Carabinieri, servizio Protezione civile, Arif, gruppo comunale volontari e Anpana. Intervento anche di due mezzi aerei, un elicottero della flotta regionale partito da Foggia e un Canadair della flotta statale con base a Lamezia. Il Canadair è ancora in zona, per effettuare lanci di liquido estinguente.
Le colonne di fumo sono visibili a lunghe distanze. L'ampiezza del fronte del fuoco fa ipotizzare più punti di innesco. Se questa ipotesi sarà confermata, allora sarà chiaro se l'incendio è stato doloso. La propagazione delle fiamme è favorita dalle condizioni climatiche.
Le operazioni si concentrano sulla provinciale 157 per Quasano. Per questo la strada è chiusa e la Polizia locale sta regolamentando le deviazioni.
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Seguono aggiornamenti
Sul posto Vigili del fuoco, Polizia Locale Altamura, Carabinieri, servizio Protezione civile, Arif, gruppo comunale volontari e Anpana. Intervento anche di due mezzi aerei, un elicottero della flotta regionale partito da Foggia e un Canadair della flotta statale con base a Lamezia. Il Canadair è ancora in zona, per effettuare lanci di liquido estinguente.
Le colonne di fumo sono visibili a lunghe distanze. L'ampiezza del fronte del fuoco fa ipotizzare più punti di innesco. Se questa ipotesi sarà confermata, allora sarà chiaro se l'incendio è stato doloso. La propagazione delle fiamme è favorita dalle condizioni climatiche.
Le operazioni si concentrano sulla provinciale 157 per Quasano. Per questo la strada è chiusa e la Polizia locale sta regolamentando le deviazioni.
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