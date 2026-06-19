Incendio in campagna
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Cronaca

Spenti due incendi ad Altamura

Evitato rogo in un bosco. Interventi tempestivi della Protezione civile

Altamura - venerdì 19 giugno 2026 16.01
Giornata impegnativa per gli uomini del Servizio di Protezione Civile del Comune di Altamura che sono stati impegnati per ore per due incendi che per il tempestivo intervento e monitoraggio non hanno provocato danni. Le elevate temperature di questi giorni stanno creando non pochi problemi.

Il primo tempestivo intervento ha evitato che un polmone di verde, un boschetto alla contrada Tumo, in zona via Corato, potesse andare a fuoco. Sono intervenuti direttamente i volontari che con flabelli, soffiatore e acqua sono riusciti ad evitare l'immane danno. In zona via Ruvo altro intervento: il fuoco da alcune sterpaglie lungo la carreggiata stava lambendo alcuni campi di grano salvati in extremis da volontari e vigili del fuoco.

"Sono svariati anni che nel periodo estivo- esordisce la comandante della polizia locale Maria Paola Stefanelli- di maggiore criticità ovvero dal 15 giugno al 15 settembre interveniamo sinergicamente ad altre articolazioni col nostro Servizio di Protezione Civile efficacemente coordinato e diretto dal nostro funzionario di polizia locale Angelo Tragni affinché si riduca sensibilmente la piaga degli incendi che deturpa il nostro territorio con nefaste conseguenze per l'intero ecosistema. E ci riusciamo grazie al piano predisposto con accuratezza dal nostro Servizio che si avvale di volontari preparati e determinati".

"Anche quest'anno come nelle passate stagioni - riferisce il commissario della polizia locale Angelo Tragni responsabile della protezione civile altamurana- abbiamo messo a punto un programma di capillare e costante monitoraggio del territorio tramite anche i volontari del Gruppo comunale e della associazione Anpana oltre che della polizia locale".
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