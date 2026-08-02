Giornata di fuochi ad Altamura, fiamme vicine a stazione servizio

Vari incendi oggi ad Altamura. Nelle zone di via Matera, via Cassano vecchia e Fornello. La guardia resta molto alta.Un incendio è divampato alle ore 11 dalla contrada Sciovanna e poi propagatosi verso la stazione di servizio carburante Q8 sita sulla complanare ovest della SS 99 Altamura Matera. Sul posto il nucleo specializzato del Servizio Protezione Civile Polizia Locale di Altamura con l'ausilio dei volontari del Gruppo comunale. Tempestività ed efficienza hanno evitato che la situazione degenerasse considerata la presenza delle colonnine e delle cisterne di carburanti.Il proprietario della stazione di servizio carburanti ha messo a disposizione le sue cisterne di acqua. È stata lambita anche una cabina di energia elettrica. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16.I vigili del fuoco sono stati impegnati con altri mezzi e uomini alla contrada Ventola Fava sulla via per Cassano a circa 10 km dall'abitato.Dall'inizio della stagione estiva sono circa 50 gli interventi effettuati dal Servizio di Protezione Civile del comune di Altamura coordinato e diretto dal Vice Comandante della Polizia locale commissario superiore Angelo Tragni. In pregresse situazioni sono stati salvate alcune villette, pannelli fotovoltaici, campi di grano, balle di fieno ed ora anche questa stazione di servizio.