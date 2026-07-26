Incendi Murgia: si contano i danni in agricoltura

Gli incendi che hanno colpito la Puglia, e in particolare i territori delle province di Bari-Bat, preoccupano i vertici di Confagricoltura Bari-Bat, poiché stanno provocando gravi danni alle aziende agricole, ai pascoli, alle coltivazioni e al patrimonio ambientale di uno dei comprensori più preziosi della regione.Le fiamme hanno compromesso il lavoro di imprese agricole e zootecniche che, nel pieno della stagione estiva, si trovano ora a fare i conti con perdite economiche ingenti e con un futuro produttivo fortemente compromesso. A pagare il prezzo più alto sono gli imprenditori agricoli che ogni giorno presidiano il territorio e contribuiscono alla sua tutela."Ancora una volta assistiamo a un'emergenza che non può più essere considerata straordinaria. Gli incendi rappresentano una minaccia sempre più frequente per il nostro territorio e richiedono una strategia strutturale di prevenzione, manutenzione e controllo. Non possiamo limitarci a intervenire quando i danni sono ormai irreparabili", dichiara Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari-BAT."Avevamo chiesto sin da maggio scorso alla Regione, al Parco dell'Alta Murgia e all'Arif un incontro per prevenire il fenomeno e renderci disponibili a sostenere gli sforzi per evitare gli incendi in una zona per sua natura molto vulnerabile da questo punto di vista – continua Del Core – senza ottenere riscontro. L'assessorato ci ha fatto sapere che è fondamentale coinvolgere anche i Vigili del Fuoco su questa emergenza. Purtroppo era tutto annunciato e prevedibile. Le aziende hanno firmato per tempo la convenzione proposta dal Parco per intervenire a supporto in caso di incendio con l'acqua dei propri pozzi e con i mezzi e trattori della propria azienda, ma non è sufficiente. Bisogna assolutamente– spiega il presidente – potenziare la presenza e il presidio del territorio di ARIF e Vigili del Fuoco nelle zone sensibili, procedere con la massima urgenza alla bonifica e pulizia del territorio, consentire maggiore flessibilità agli agricoltori per gli interventi di gestione del suolo (in deroga alla normativa stringente del parco) e monitorare con impianti di videosorveglianza il territorio per prevenire gli incendi di natura dolosa".L'organizzazione chiede, inoltre, alle istituzioni competenti di procedere rapidamente alla ricognizione dei danni subiti dalle aziende agricole e di attivare ogni misura utile a garantire ristori tempestivi alle imprese colpite. Al tempo stesso ribadisce la necessità di rafforzare le attività di prevenzione attraverso la manutenzione della viabilità rurale e delle fasce tagliafuoco, il monitoraggio costante delle aree più esposte al rischio e un coordinamento sempre più efficace tra enti, forze dell'ordine e organismi impegnati nella lotta agli incendi."Difendere l'agricoltura significa – conclude Del Core – difendere il territorio. Gli imprenditori agricoli non possono essere lasciati soli di fronte a eventi che mettono in ginocchio aziende costruite con anni di lavoro e sacrifici. Occorre trasformare questa emergenza in un'occasione per rafforzare le politiche di prevenzione e di tutela del patrimonio rurale e ambientale".