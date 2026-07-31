FAL: parziale ripresa per circolazione treni

Quadro orario FAL Il viaggio continua in bus

"Il viaggio riparte". Da lunedì 3 agosto, come preannunciato da Ferrovie Appulo Lucane, sarà riattivata la circolazione ferroviaria tra Grumo Appula e Gravina, quindi sulla tratta che riguarda Altamura. Resterà invece interrotta fino al 30 agosto (come previsto) tra Bari centrale e Grumo Appula per il prosieguo dei lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale e per la realizzazione di interventi connessi all'interramento del secondo binario a Modugno.Fino al 30 agosto, tra Bari e Grumo Appula, sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus. Gli autobus in partenza da Bari Centrale per Grumo Appula seguiranno gli orari dei treni programmati, con una partenza anticipata di 15 minuti.L'interruzione non riguarda i treni tra Altamura e Matera Sud che continueranno a viaggiare regolarmente.L'Azienda si scusa per il disagio ed invita l'utenza a consultare gli avvisi, gli orari e le fermate di arrivo e partenza dei bus sostitutivi che, per esigenze di viabilità cittadina, non sempre coincidono con gli spazi esterni alle stazioni ferroviarie Fal. E' il caso, ad esempio, di Bari centrale dove i bus partiranno e faranno capolinea all'interno del Terminal Bus FS (via Capruzzi) e di Toritto, dove transiteranno da Via Pugliese.Info e orari dei servizi sostitutivi sul sito web https://ferrovieappulolucane.it/, sulla pagina Fb aziendale, sulla APP Fal, chiamando il numero verde 800 050 500 e nelle stazioni, anche inquadrando il QR code presente sui manifesti informativi.