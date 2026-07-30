Campo di basket
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Inaugurato e aperto nuovo campo di basket

Intitolato a Luigi Ladisi e realizzato grazie a collaborazione pubblico-privato

Altamura - giovedì 30 luglio 2026 17.31
Un nuovo spazio per lo sport ad Altamura. Nel quartiere Trentacapilli (via Alberobello, angolo via Bitonto) è stato inaugurato il campo da pallacanestro "Luigi Ladisi", intitolato ad un giovane medico, grande appassionato di basket, scomparso in modo prematuro. La realizzazione è stata resa possibile grazie ad una bella collaborazione tra pubblico e privato: per la prima volta ad Altamura è stata applicata la norma del nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023 che consente la realizzazione di opere pubbliche da parte di privati.

Il campo è stato realizzato dall'associazione "Oltre ogni limite" (nata 10 anni fa e dedicata a Ladisi) in stretta collaborazione con l'Amministrazione comunale, con l'associazione "La panchina degli amici di Savino" e grazie al lavoro gratuito di professionisti e sponsor. L'associazione si è occupata della complessa trafila burocratica, in particolar modo la progettazione e l'esecuzione degli interventi. L'Amministrazione comunale e gli uffici hanno seguito tutti i passaggi amministrativi, iniziati con l'accoglimento dell'istanza, proseguita con l'individuazione dell'area comunale e con l'approvazione dei progetti; quindi conclusa con l'acquisizione del bene.

La nuova struttura entra a far parte del patrimonio comunale, sotto la gestione dell'ente pubblico. Già da oggi è aperto. L'utilizzo è libero e, come sempre, spetta a tutti il rispetto del luogo. L'intera comunità è chiamata a essere pienamente responsabile e a custodire gelosamente questo bene.

Un'opera attesa da anni che rappresenta una esperienza assolutamente innovativa per Altamura: la realizzazione di una struttura sportiva totalmente finanziata dai privati, mediante la formula del contratto di partenariato pubblico-privato. Un riconoscimento speciale è stato riservato ai professionisti ing. Marinella Urgo, ing. Michele Lorusso, geom. Vito Sardone, geom. Domenico Forte e geol. Domenico Manicone, il cui contributo tecnico, prestato a titolo gratuito, è stato fondamentale per la realizzazione dell'opera.

Il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore allo sport e ai lavori pubblici Michele Mirgaldi hanno espresso profonda gratitudine alla famiglia Ladisi e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del campo, un ulteriore tassello per l'impiantistica sportiva ad Altamura su cui in questi anni l'Amministrazione ha profuso grande impegno e ingenti investimenti per poter dare risposte alle società e associazioni. Il basket è una disciplina molto amata - come testimoniato anche dalla folta presenza di bambini, ragazzi e pubblico - e aveva necessità di un'ulteriore "casa". La famiglia Ladisi si è detta felice per il risultato ottenuto e per le tante presenze.

Al termine dell'inaugurazione sono state consegnate delle targhe in ricordo di Luigi Ladisi, Vito De Bartolo e Savino Leone.

Su Facebook le immagini del nuovo campo - Il video
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