Basket, giovani cestisti a lezione da Mattia Consoli

Interessante iniziativa sportiva e opportunità di apprendimento e confronto dei ragazzi della Asd Basket school di Altamura che potranno essere seguiti in un allenamento da Mattia Consoli, vice allenatore della Happy casa Brindisi.Originario di Monopoli, Consoli, dopo aver girovagato per l'Italia in veste di assistente e responsabile del settore giovanile di formazioni militanti in serie B ed in serie A2, come il Cus Bari, Barcellona Pozzo di Gotto e Rieti, da un paio di anni si è accasato a Brindisi, rivestendo il ruolo di assistent coach di Frank Vitucci, con la formazione pugliese, tra le più quotate dell'intero panorama cestistico italiano, che quest'anno ha conquistato il secondo posto in regolar season.Coach Consoli, in sinergia con lo staff tecnico della società di Basket guidata da Vito De Bartolo, svolgerà una seduta di allenamento per lavorare su alcuni fondamentali del gioco, dispensando consigli e preziosi suggerimenti ai giovani dell'associazione cestistica altamurana delle categorie under 13, under 14 e under 15, coinvolti nel progetto.Gli incontri con i diversi gruppi di età si svolgeranno dal 29 giugno al 1 luglio. "Una grande esperienza per tutti i nostri ragazzi, che avranno la fortuna di poter apprendere, sul campo, gli insegnamenti di uno dei migliori allenatori in circolazione" - sottolinea De Bartolo.oberto Varvara