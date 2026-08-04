Furgone in fiamme si muove da solo e finisce contro auto

Intorno alle ore 2:00 della scorsa notte, i Vigili del Fuoco del Comando di Bari sono intervenuti nel comune di Altamura per l'incendio di un furgone.Per cause in corso di accertamento, il mezzo è stato interessato da un incendio. S'indaga sulla causa dolosa.Le fiamme, propagandosi all'impianto elettrico, hanno provocato un corto circuito che ha causato un evento insolito: il furgone, privo di conducente, ha iniziato a muoversi autonomamente mentre era completamente avvolto dalle fiamme.La sua corsa è terminata pochi metri più avanti, quando ha urtato un'autovettura regolarmente parcheggiata, che è stata a sua volta coinvolta dall'incendio.Le squadre dei Vigili del Fuoco, giunte tempestivamente sul posto, hanno estinto il rogo e messo in sicurezza l'area.Non si registrano danni a persone.