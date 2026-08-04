Incendio
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Cronaca

Furgone in fiamme si muove da solo e finisce contro auto

È accaduto nella notte

Altamura - martedì 4 agosto 2026 14.27
Intorno alle ore 2:00 della scorsa notte, i Vigili del Fuoco del Comando di Bari sono intervenuti nel comune di Altamura per l'incendio di un furgone.

Per cause in corso di accertamento, il mezzo è stato interessato da un incendio. S'indaga sulla causa dolosa.

Le fiamme, propagandosi all'impianto elettrico, hanno provocato un corto circuito che ha causato un evento insolito: il furgone, privo di conducente, ha iniziato a muoversi autonomamente mentre era completamente avvolto dalle fiamme.

La sua corsa è terminata pochi metri più avanti, quando ha urtato un'autovettura regolarmente parcheggiata, che è stata a sua volta coinvolta dall'incendio.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, giunte tempestivamente sul posto, hanno estinto il rogo e messo in sicurezza l'area.

Non si registrano danni a persone.

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